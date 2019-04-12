В Германии три человека сели в тюрьму за нападение на мечеть

Германский суд в пятницу на прошлой неделе заключил в тюрьму трех человек за то, что они бросили коктейли Молотова в мечеть на юге Германии в прошлом году.

Мечеть турецко-мусульманской ассоциации в Ульме была атакована в марте 2018 года сторонниками террористической группы РПК в знак протеста против операции турецких вооруженных сил на северо-западе Сирии.

Районный суд в Ульме вынес приговор о тюремном заключении - от трех до пяти с половиной лет — за нападение, которое не привело к жертвам, но нанесло незначительный ущерб мечети.

Двое других подозреваемых были приговорены к лишению свободы на срок от шести месяцев до полутора лет.

Группа РПК и другие ультралевые организации взяли на себя ответственность за десятки нападений в прошлом году, которые были направлены против турецких мечетей, ассоциаций и магазинов в различных городах Германии, включая Берлин, Франкфурт, Гамбург и Аахен.

РПК была запрещена в Германии с 1993 года, но она остается активной, имея почти 14 000 последователей в стране.

Анкара давно критикует германские власти за то, что они, по мнению турок, не принимают серьезных мер против РПК и ее сирийских филиалов - PYD и YPG - которые продолжают использовать Германию в качестве платформы для своей деятельности по сбору средств, вербовке и пропаганде.