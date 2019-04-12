Определены лучшие направления халяльного туризма в 2019 году

Сингапурское рейтинговое агентство Mastercard-Crescent составило последний доклад Глобального мусульманского индекса путешествий (GMTI), определив лучшие туристические направления, соответствующие исламским принципам (халяль).

На первом месте отчет, опубликованный в Джакарте, поместил Индонезию и Малайзию, сразу две страны. Интересно, что в прошлом году Индонезия размещалась лишь на втором месте, после Малайзии, но в этом году обе они получили 78 очков индекса, и как сказал генеральный директор Crescent Rating Фазаль Бахардин, Индонезия «наиболее агрессивно» стремится развивать свой сектор халяльного туризма.

Вслед за обеими первыми странами идет Турция, она выросла до 75 пунктов после 69,1 в 2018 году.

После Саудовской Аравии Турция заняла второе место в качестве «прибывающего» халяльного пункта назначения среди членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

«На первые десять направлений [стран ОИС] приходится 22% мусульманских въездных поездок. На эти десять направлений приходится 36% всего мусульманского въездного рынка», - сказал Бахардин, добавив, что многие страны приняли стандарты GMTI, чтобы улучшить свои позиции в качестве глобальных туристических направлений.

Четвертая позиция у Саудовской Аравии, а пятая у Объединенных Арабских Эмиратов.

Отчет GMTI оценивает 130 мест назначения для мусульманских туристов во всем мире. При определении рейтинга он оценивает четыре ключевых фактора - доступ, связь, окружающая среда и сервис.

По оценкам Mastercard-CrescentRating, в прошлом году во всем мире было 140 миллионов мусульманских туристов со всего мира. Согласно прогнозам, к 2026 году их число возрастет до 230 миллионов, при этом в сферу мировой туристической индустрии будет вложено около 300 миллиардов долларов США.