Судан: военные захватили власти, но протесты продолжаются

Суданские военные свергли и арестовали президента Омара аль-Башира после нескольких месяцев протестов против его почти 30-летнего правления.

В заявлении в четверг генерал Авад ибн Ауф, глава Высшего комитета безопасности - органа, состоящего из вооруженных сил, полиции и других силовых структур, - сказал, что аль-Башир был доставлен в «безопасное место» после «свержения режима», а также объявил о формировании военного переходного правительства, которое будет править в течение двух лет.

«В течение этого времени вооруженные силы возьмут на себя - с ограниченным представительством других элементов Комитета - ответственность за управление государством и предотвращение пролития бесценной суданской крови», - сказал Ибн Ауф, вице-президент и министр обороны страны.

В том же заявлении Ибн Ауф сообщил о прекращении действия конституции, роспуске парламента, правительства и администрации президента, роспуске всех провинциальных правительств и парламентов, введении режима чрезвычайного положения на три месяца и комендантского часа на месяц. При этом, сообщается, что губернаторы, конституционный суд и генеральная прокуратура будут продолжать действовать как раньше.

На 24 часа закрывается воздушное пространство Судана и пересечение границ до дальнейшего уведомления.

Отдельно упоминается «освобождение всех политических заключенных».

Однако это заявление вызвало презрение протестующих, которые обвинили военных в совершении «государственного переворота» и в том, что они не выполнили свои требования о переходном правительстве, возглавляемом гражданскими лицами.

Люди протестовали против одной диктатуры, установленной в результате военного переворота, и в итоге получили другую, еще более явную военную диктатуру. Заметим, что это одно из самых сильных отличий от египетского сценария, когда между свержением Мубарака и утверждением хунты Сиси прошел короткий период демократического правления Мурси. К сожалению у многих людей короткая историческая память, и переворот в Судане повсеместно сравнивают с Египтом, хотя в самом Судане за прошедшие несколько десятилетий это уже третий военный переворот.

Суданская ассоциация профессионалов (САП), которая возглавляет протесты, отклонила ход Ибн Ауфа как «военный переворот» и пообещала провести дальнейшие демонстрации.

САП в твиттере заявила, что требует «передачи власти гражданскому переходному правительству, отражающему силы революции».

САП призвала протестующих «собраться сейчас» и провести дневную сидячую забастовку возле штаб-квартиры армии в столице страны Хартуме.

«Оставайтесь на месте и охраняйте свою революцию. Соблюдать комендантский час - значит признать клон правительства спасения», имея в виду правительство аль-Башира. К слову, значительная часть членов нового военного переходного совета это члены партии национальный конгресс, правящей партии Омара аль-Башира.

Как мир отреагировал на свержение Омара аль-Башира?

По самому Омару аль-Баширу практически никто не сожалеет. Даже заявление Турции, которая считала аль-Башира союзником, вышло на удивление сдержанным и дипломатичным (сравнить можно с заявлениями относительно Венесуэлы и Мадуро). Видимо, турки понимают, что работать с суданцами можно и после аль-Башира. Некоторые страны (Египет) полностью поддержали события в Судане и выражают поддержку армии, тогда как другие (страны Запада — США, Британия и т.д.) считают, что военное правление это не лучший итог суданского восстания против диктатуры Омара аль-Башира.

К слову, новый военный лидер Судана, Авад ибн Ауф, находится под санкциями США еще с 2007 года. Как и Омар аль-Башир, он обвиняется в совершении геноцида в Дарфуре.

В общем, пока ряд наблюдателей говорит о египетском сценарии, скорее всего Судан будет следовать все таки своему собственному, суданскому сценарию. О развитии которого мы будем непременно сообщать.