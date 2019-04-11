Таджикистан: больше Рахмонободов!

Президент Таджикистан Эмомали Рахмон видимо посмотрел как в Казахстане переименовали Астану в Нур-Султан и решил, что ему тоже нужен свой таджикский «нур-султан». Проблема в том, что один Рахманабад уже есть. Но где один, там и второй, правда ведь?

Маджлис (собрание) народных депутатов джамоата (сельской общины) Оббурдон Матчинского района Согдийской области рассмотрит предложение жителей переименовать населенный пункт Ферегат в Рахмонобод (Рахманабад) в честь президента страны Эмомали Рахмона. Об этом сообщает «Ахбор» со ссылкой на региональное издание «Нигохи Халк».

«Наш населенный пункт – продукт независимости. Только благодаря мудрой политике Основателя мира и национального единства – Лидера нации дорогого Эмомали Рахмона и созидательному служению этого благородного человека люди смогли получить крышу над головой в Ферегате. Сейчас в нашем населенном пункте есть все условия: школа и медпункт, мы обеспечены постоянным доступом к электричеству. Поэтому жители в знак благодарности Лидеру нации хотят, чтобы наш населенный пункт переименовали в Рахмонобод. Мы обратились в несколько органов, где нам пообещали, что рассмотрят предложение», — говорит Фирдавс Самиев, председатель села Ферегат.

Как отмечает издание, Акбар Почозода, глава джамоата Оббурдон, в котором находится этот населенный пункт, заявил, что полностью поддерживает инициативу жителей Ферегата. Предложение жителей депутаты джамоата рассмотрят на своем заседании 11 апреля.

При этом, ранее в 2016 году, таджикский президент подписал указ о создании одноименного поселка в джамоате Сучон Шугнанского района Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) республики. С предложением переименовать разрушенное селевыми потоками село Сучон в Рахмонобод выступили депутаты маджлиса ГБАО.