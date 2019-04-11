В Судане происходит военный переворот

Армия Судана в ближайшее время сделает «важное заявление», сообщили суданские государственные СМИ в четверг.

«Суданская армия в ближайшее время выступит с важным заявлением. Ждите его», - заявил ведущий телевидения, не раскрывая подробностей.

Между тем, практически все указывает на то, что в Судане произошел государственный переворот.

Издание «Аль-Арабия» сообщает, что Омар аль-Башир свергнут, а некоторые нынешние и бывшие должностные лица были арестованы. Так, арестованы все помощники, советники президента Омара Аль-Башира, включая командующего президентской гвардии и бывшего министра обороны Абдель Рахима Мухаммеда Хусейна.

Кроме того, арестовано руководство правящей партии во главе с её лидером Ахмадом Харуном. Задержаны и бывший вице-президент Али Осман Тага, министр энергетики Ауад Аль-Джаз.

Международный аэропорт Хартума закрыт, ранее сообщалось о стрельбе в аэропорту. Источники «Аль-Арабии» также заявили, что попытка контрпереворота в Судане не удалась. Собрание суданских профессионалов заявило, что они примут только передачу власти гражданскому переходному правительству.

Согласно источникам «Аль-Арабии», суданская армия объявила о создании временного совета во главе с первым вице-президентом Авадом ибн Ауфом. Суданские военные заняли ключевые позиции в Хартуме, многие наблюдатели указывают на отличную скоординированность, что может свидетельствовать о широком плане переворота с участием армии и спецслужб.

Свидетели сообщили AFP, что несколько военных автомобилей с солдатам въехали в комплекс армейского штаба, у стен которого продолжаются демонстрации с призывом к армии поддержать восставших, рано утром в четверг. В комплексе также находится официальная резиденция Башира и министерство обороны.

Сейчас люди собираются в Хартуме и ожидают обращения армии, скандируя: «Он пал, мы победили», сообщает Reuters.

Где сам Омар аль-Башир — неизвестно. Некоторые источники сообщают, что он покинул страну. В качестве возможного местонахождения называется Турция.

Напомним, что протесты, разразившиеся в декабре, стали самой большой проблемой для трех десятилетий правления Башира.

Во вторник во время демонстраций в столице были убиты 11 человек, в том числе шесть сотрудников сил безопасности, сообщил официальный представитель правительства Хасан Исмаил.

Правительственные чиновники говорят, что 49 человек погибли в результате насилия, связанного с протестом.

В начале этой недели США, Великобритания и Норвегия впервые открыто поддержали протестующих.

«Настало время, чтобы суданские власти серьезно отреагировали на эти массовые требования», - говорится в заявлении посольств стран в Хартуме.

«Суданские власти должны теперь отреагировать и представить надежный план для этого политического перехода».

Напомним, что Судан, наряду с Ираном, Сирией и Северной Кореей, находится в черном списке государственных спонсоров "терроризма" у Вашингтона.

Башир, разыскиваемый Международным уголовным судом по обвинению в военных преступлениях и геноциде, пришел к власти в результате переворота 1989 года. Он остается (или был до недавнего времени) одним из старейших президентов в Африке.

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