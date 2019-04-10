ООН эвакуирует беженцев из Триполи

Организация Объединенных Наций эвакуировала 150 беженцев из центра содержания в Триполи, в то время как ожесточенные столкновения за контроль над ливийской столицей привели к переносу мирной конференции, запланированной на следующую неделю.

В последние дни силы, лояльные ренегату генералу Халифе Хафтару, продвинулись внутрь города который является столицей поддерживаемого международным сообществом правительства страны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила во вторник, что в ходе боевых действий было убито не менее 47 человек, в том числе девять мирных жителей.

Обострение ситуации на окраине Триполи грозит еще большей дестабилизацией Ливии и вызывает опасения, что она может перерасти в городскую войну в столице, которую защищают местные ополченцы и другие группировки, в том числе закаленные в боях силы из города Мисрата.

В условиях яростных боевых действий правозащитные организации и гуманитарные организации также выражают глубокую обеспокоенность судьбой тысяч беженцев и мигрантов, содержащихся в центрах для беженцев в Триполи, в том числе в зонах активных конфликтов.

В заявлении, сделанном во вторник, агентство ООН по делам беженцев заявило, что «в свете нынешнего отсутствия безопасности в столице Ливии ... [оно] перевезло более 150 беженцев из центра заключения Айн-Зара в южной части Триполи».

Агентство отмечает, что на центр для беженцев "повлияли тяжелые столкновения в последние несколько дней", и добавляет, что беженцы сейчас находятся в соседней "безопасной зоне".

В пятницу, разговаривая с «Аль-Джазирой», беженец, содержавшийся в следственном изоляторе Айн-Зара, сказал, что большинство охранников, которые отвечали за них, уехали, а еда закончилась.

Между тем, Совет Безопасности ООН должен провести в среду срочные закрытые заседания, посвященные кризису.

Соединенные Штаты, Европейский Союз и ООН призвали к прекращению огня, возвращению к мирному плану ООН и прекращению военных действий со стороны Хафтара.

По данным ВОЗ, в добавок к 47 убитым в последние дни было ранено не менее 181 человека.

По последним подсчетам ООН, в результате боевых действий было перемещено не менее 3400 человек.