Пенза - муфтият для борьбы с исламом

Известно, что некоторые российские чиновники упорно борются против ислама. Не исключение и чиновники Пензенской области. В этой борьбе против ислама чаще всего называют имя заместителя председателя правительства Пензенской области Василия Трохина.

Перечислять все элементы и методы этой борьбы нет смысла. Мусульмане хорошо это видят, знают и чувствуют - на своей шкуре.

Один из чиновничьих методов – помогать тем "мусульманским" деятелям, которые готовы на что угодно для своего материального блага, и одновременно вредить (препятствовать, мешать) тем, кто искренне уверовал в Аллаха и считает невозможным преступать границы дозволенного в условиях Дар ас-Сульх.

Понятно, что чиновники помогают деятелям, променявшим ахират (вечный мир) на дунья (этот мир), не из-за симпатии. Никто не любит предателей. А только чтобы те могли как можно успешнее бороться с искренне уверовавшими.

К началу 2012 года пензенские чиновники сочли (или им кто-то указал), что недостаточно того, что было развалено Единое ДУМ ПО, а Региональное ДУМ ПО переживало острый кризис оттого, что отец и сын Юнкины решили поддержать Альбира Крганова в его борьбе против Талгата Таджутдина. В итоге ЕДУМ ПО исчезло совсем, а из состава РДУМ ПО выделились 14 махаллей в прямое подчинение Уфе.

В России в то время триумфально развивалась РАИС (Российская ассоциация исламского согласия), учрежденная чиновниками для борьбы прежде всего с Советом муфтиев России. В соседней Мордовии с 2008 года действовало Центральное ДУМ ПО (Фагим Шафиев), учрежденное усилиями чиновников и спецслужб.

Пензенские чиновники тоже возбудились и начали действовать – нужен полностью ручной муфтият, чтобы исполнял любые фантазии начальников.

Технология простая - для начала нужен человек с некоторым уровнем знания ислама, который, с одной стороны, неукоснительно выполнял бы указания чиновников, а с другой стороны, мог бы пускать пыль в глаза части неискушенных мусульман. Плюс подобрать к нему корыстолюбивых помощников - желательно из тех, кто на крючке у правоохранительных органов.

Известно, что в конечном итоге таким "муфтием" стал Уразаев Асиат Джафарович, родившийся 28.08.1983 в селе Средняя Елюзань.

Кандидаты

Но были и другие кандидаты. Сначала пытались подтянуть к этому делу Абдурауфа Забирова, заместителя муфтия ЕДУМ ПО Аббяса Бибарсова. С ним долго якшался Фагим Шафиев из Мордовии, а также его подручные. Однако Абдурауф-хазрат, как бы ни был зол на елюзанских имамов, отказался от такого предложения, т.к. он понимал, что это хыянат (предательство) уммы.

Вторым кандидатом был молодой Коран-хафиз Али Якупов, один из лучших чтецов Корана в России, представлявший нашу страну на мировых конкурсах. Чиновник Зуфяр Бибарсов, который "опекал" его к этому времени уже три года, пообещал, что ему дадут квартиру в Пензе и джип. Якупов также заявил, что не может предать своих единоверцев.

Но желающие монетизировать свою причастность к исламу были – Аюб Бикмаев (сын печально известного среди пензенских мусульман Абукекера Бикмаева, "бродячего имама"), Ислям Куряев и Асиат Уразаев (на тот момент помощник Абдурауфа Забирова).

Аюб Бикмаев чуть позже, в 2013 году, отличился тем, что специально перевел слово "йахуд" из проповеди Али Якупова как "еврей", прекрасно понимая, что для перевода данного слова из исламских текстов времени пророка Мухаммада (сав) на русский язык всегда применяется слово "иудей", а не "еврей". Это сыграло ключевую роль для возбуждения уголовного дела против Али Якупова. Впрочем, в итоге Якупова оправдали. Аюб не подошел чиновникам, так как он, подобно его отцу, не очень стабильная личность.

У Исляма Куряева, работавшего тогда имамом в мечети №5, возникли серьезные проблемы с моральным обликом (жители Средней Елюзани помнят). Он тоже отпал.

Муфтий в остатке

Остался Асиат Уразаев. Сейчас ему 35 лет, женат, три сына. Не такая яркая личность, как его мордовский коллега Фагим Шафиев. Асиат - довольно тусклый человек, но готов на все. С трудом учился в школе, а потом, также с трудом, при протекции известного имама Рифатя Абузярова, обучившего очень многих нынешних молодых имамов Пензенской области, поступил в Альметьевское медресе. Работал имамом мечети №8 в Средней Елюзани (2004-2009). Тот же Зуфяр Бибарсов помог Асиату окончить Пензенский университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 2010 г. прошел краткий курс арабского языка в университете "Абу Нур" (Дамаск, Сирия), побывал на курсах повышения квалификации по линии «Васатыя» в Кувейте, прошел краткосрочное обучение в центре переподготовки имамов в городе Риза (Турция).

Муфтият

По закону учредить муфтият, то есть, централизованную религиозную организацию, труда не составляет. Нужны три местные религиозные организации.

В Мордовии, когда учреждали такой же "муфтият", втихаря вывели три махалли из состава их прежних муфтиятов - две от Талгата Таджутдина и одну от Равиля Гайнутдина. Коррумпировали трех имамов, написали тайные протоколы - никто ничего и не узнал, пока внезапно не объявился новый муфтият Фагима Шафиева.

Пензенские решили не заморачиваться с отъемом мечетей у других муфтиятов. В рекордные сроки - и тоже тайно - "учредили" в трех домах в Средней Елюзани "мечеть №1", "мечеть №2" и "мечеть №3" с подчиненностью Духовному управлению мусульман Ставропольского края. Почему Ставропольского края? А тогдашний председатель РАИС Мухаммад Рахимов был как раз председателем Ставропольского ДУМ.

И также в рекордные сроки эти три якобы "мечети" учредили Централизованное Духовное управление мусульман Пензенской области (ЦДУМ ПО). Управление Минюста РФ по Пензенской области не нашло ни сучка, ни задоринки в учредительных документах - ни местных организаций, ни централизованной...

А потом выяснилось, что в учредителях числились люди, которые ни сном, ни духом не ведали, что они "учредили" сразу три местные мусульманские организации для Асиата Уразаева. Некоторые из них написали заявления куда надо и в итоге все три организации были ликвидированы. Однако ЦДУМ ПО, несмотря на то, что он был учрежден тремя фальшивыми местными организациями, так и остался. Сейчас в нем 12 махаллей, в том числе отнятые незаконными методами у ЦДУМ России и ДУМ ПО.

ЦДУМ ПО успело войти в РАИС, однако в 2013 году эта искусственно созданная федеральная организация почила в бозе... Муфтии Фагим Шафиев, Мухаммедгали Хузин и Мухаммад Рахимов оказались не очень хорошо управляемыми своими хозяевами и разорвали РАИС на части...

Что делать "бедному" муфтию?

Ведь Асиат полностью опозорился перед своими бывшими наставниками, коллегами и друзьями - Абдурауфом Забировым, Рифатем Абузяровым, елюзанскими имамами, сокурсниками по медресе и другими мусульманами. И слишком коротким оказался век РАИСа - не выполнил задания, не смог свалить другие федеральные муфтияты - Совет муфтиев России, ЦДУМ России.

Асиат попросился к Талгату Таджутдину - тот не взял его. Не взял его и Альбир Крганов. Но по непонятной для пензенских мусульман причине его взял Равиль Гайнутдин, в качестве мухтасиба (религиозного куратора нескольких местных мусульманских организаций).

Асиат пробыл при Совете муфтиев России до 11 мая 2018 года - до момента захвата им знаменитой "Махалли №44". Это произошло при помощи криминальных элементов из группы Рамиля Имангулова - Наиля Пятаева, Рината Рафикова и других. А также при участии Владимира Айкашева из правительства Пензенской области и непременного вторжения ОМОНа на стороне Асиата.

В подготовке этого захвата основную деструктивную роль сыграл "бродячий имам" Абубекер Бикмаев. Как говорит Абдурауф Забиров, в советское время муфтий Аббяс Бибарсов случайно обнаружил удостоверение КГБ СССР у этого Абубекера. Так что это провокатор со стажем...

Равиль Гайнутдин своим указом освободил Асиата от должности председателя ЦДУМ ПО "в связи с утратой доверия". Но чиновники не могли потерять этот ресурс, в который так много вложились... Они помогли Асиату перерегистрировать его "муфтият" в качестве автономного муфтията, без подчинения федеральной религиозной структуре.

Новое ответственное задание

РАИС рухнул, при Совете муфтиев Асиат авторитета не набрал. Мало того, его оттуда выгнали. Но чиновники, криминалитет и силовики помогли ему отобрать у муфтия Таджутдина самую старую мечеть Средней Елюзани - знаменитую "Махаллю №44".

Теперь Асиату поручили захватить обе пензенские мечети. Для этого применили ту же тактику, опробованную во многих местах. Главное – привести к послушанию официального руководителя мусульманской организации - того, у кого печать. Потом провести тайное собрание. Управление Минюста проведет регистрацию - не впервой.

Например, такое же тайное собрание, по той же мечети, было проведено 30 апреля 2013 года. Участвовали глава района, по одному сотруднику Управления Минюста и правительства Пензенской области. И также собрание было проведено не в мечети, а в кафе Бибарсова.

Но председатель и имам этой мечети Али Якупов, которого как раз и хотели снять, ничего не знал об этом тайном сборище. Чтобы обеспечить видимость кворума – для сотрудника Управления Минюста - под видом членов организации в кафе привели совершенно посторонних людей.

Никакие доводы Якупова, а также заявления реальных членов организации, что они не были извещены о собрании, что они не присутствовали там, для Управления Минюста роли не сыграли.

В то же время, когда 10 мая 2013 г. было проведено реальное собрание и Али Якупов снова получил практически полное одобрение членов организации, как председателя и имама, Управление Минюста отказало в регистрации изменений по решениям данного собрания. Причина - двое членов организации написали заявление, что их на собрании не было. Между тем они хорошо видны на видеозаписи собрания.

Участие Управления Минюста в таких "спецоперациях" по дроблению уммы Пензенской области, по захватам чужих мечетей, несомненно постыдное, негативное и противозаконное дело.

Попытки захвата Соборной мечети Пензы

Первую попытку предприняли 23 декабря 2018 года. Она была безуспешной, так как собрание началось в мечети, и прихожане мечети не позволили передать мечеть из ведения Совета муфтиев России в ведение такого "муфтия", как Асиат Уразаев.

Вторую попытку решили сделать по старым лекалам. Первое лицо организации с печатью – Джафяр Куряев – был уже свой. Тайное собрание вне стен мечети, сбор лояльных Джафяру родственников, охрана в лице уголовников, а также сотрудников ФСБ и ОМОНа, фиктивный протокол. Управление Минюста свое, подпишут что надо.

23 марта к Дому молодежи подтянули КамАЗ с омоновцами, сотрудников УФСБ, пришел Владимир Айкашев из правительства, Асиат Уразаев со своими архаровцами. Но пришли и те прихожане, кто не был лоялен Джафяру. Большинство из них не состоят в списке организации, так как Джафяр не принимает туда никого, начиная с 2013 года. Он даже сумел выбросить из учредителей Бакира Акжигитова, а еще одного учредителя, Али Кудюшева, – из списка организации.

Сам Джафяр с братом Рифатем и уголовниками Наилем Пятаевым и Сафаром Гиззатовым, а также их подручными, стояли и не пропускали прихожан мечети. Когда прихожан стало намного больше, чем джафяровцев, спешно прибежали эфесбешники и следом, ОМОН.

Али Кудюшев, как учредитель, и Ислям Дашкин, как имам данной мечети и член президиума Совета муфтиев России, имели полное право присутствовать на собрании. Но на собрание не пустили и их. Таким незаконным методом было обеспечено минимальное количество голосов, необходимых для принятия решения о передаче мечети Асиату.

На тему мартовской попытки захвата мечети, а также по последовавшей голодовке четырех имамов, появилось около 60 публикаций - и положительные, и негативные. При этом самыми лживыми оказались пять публикаций как бы мусульманского сайта Исламньюс, который многие мусульмане уже давно называют Фитнаньюс и Шайтанньюс.

Как стало известно, клеветнические статьи для Исламньюс под псевдонимом Иван Бочкарев написал первый заместитель Асиата Уразаева, имам райцентра Каменка Ринат Ахтямов.

Криминал в смычке с чиновниками, ФСБ и ОМОНом

Кажется очень странным, что Джафяр Куряев и Асиат Уразаев во всех своих столкновениях с мусульманами по отъему мечетей пользуются не поддержкой мусульман (при них есть введенные в заблуждение мусульмане), а явной поддержкой совсем других сил, не имеющих отношения к религии – криминальных элементов, чиновников, УФСБ и полиции (обычно в лице ОМОН).

Джафяр и Асиат – с них спроса в этом нет, это беспринципные люди. Но как люди Рамиля Имангулова, а также еще уголовники, стоящие за Асиатом, казалось бы, пацаны, живущие по понятиям, могут действовать совместно с силовиками – вот это вызывает недоумение.

Основные люди, кто обеспечивает физическое прикрытие Джафяра и Асиата от мусульман – одни и те же. Среди них есть и кузнецкие, но в кадрах видеозаписей чаще мельтешат люди, имевшие ранее отношение к ОПГ Рафа Черного (Рафаэль Рашидович Музафяров, родом из села Карновар, отбывает срок).

Прежде всего это Рамиль Римерович Имангулов, потерявший левую ногу в 2000 году при подрыве автомобиля, когда конкуренты из ОПГ "Олимпия" покушались на жизнь Рафа. Бомбу устанавливал человек из Кузнецка.

Второй по значимости, но первый по мельтешению - Наиль Рауфович Пятаев (Средняя Елюзань). Некоторые называют его "Капитан полиции", намекая на его якобы связи с правоохранителями. Правда, он не был в сообществе Рафа, говорят, его не брали.

Зато 25 января 2018 г. Наиля "избрали" председателем Регионального духовного управления мусульман Пензенской области. Можете представить, чтобы председатель ДУМ какого-то региона РФ суетился в делах по отъему мечетей у одних ДУМ в пользу третьих? Такое возможно только в Пензенской области.

Относительно недавно освободился Сафар Сайназарович Гиззатов (из военного городка при Нижней Елюзани), который был задержан вместе с Рафом еще весной 2005 года. Он проявился в противостоянии в Доме молодежи.

Также есть Ринат Рафиков, племянник Рафа, а также несколько других, не столь активных при отъеме мечетей, но все же помогающих оказывать давление на мусульман.

Впрочем, у самого муфтия Асиата Уразаева первый заместитель тоже не промах – Ринат Ахтямов, приятный в общении человек, отсидел в 90-х за квартирные кражи. А в 2015-2016 гг., согласно материалов уголовного дела, в его мечети в Каменке печатали фальшивые деньги. "Печатник" и два сбытчика пострадали не сильно - от 2 до 2,5 лет общего режима. Видимо, вызвали симпатию – как у следствия, так и у суда.

Раф Черный и Соборная мечеть

Достоверно неизвестно, какова позиция самого Рафаэля Музафярова в связи с нынешними событиями вокруг Соборной мечети Пензы и старейшей мечети Средней Елюзани. Хотя есть сведения от третьих лиц...

Однако был период, когда Раф и его люди проявляли весьма живой интерес к материальной стороне религии своих предков – ислама. В отдельно взятой Соборной мечети города Пензы, при котором работал вещевой рынок.

По свидетельству бывшего имама этой мечети Абдурауфа Забирова, они запугивали его, подожгли дверь его квартиры, и он был вынужден вызвать милицию.

Из газеты Коммерсантъ (Волгоград) №97 от 06.06.2007: "...Рафаэль Музафяров был широко известен не только в криминальных кругах — имя лидера ОПГ фигурировало в ряде религиозных и политических конфликтов. В 2002 году Единое духовное управление мусульман Пензенской области (ЕДУМ ПО) обвинило Музафярова в попытке захвата власти в мусульманской общине. 8 марта, во время пятничной молитвы, в Соборную мечеть Пензы ворвались около 30-35 членов «рафовской» группировки, угрожая имаму физической расправой. «Эта группировка вместе с тольяттинским преступным сообществом беспрепятственно передвигается по городу и области, безнаказанно злочинствует и вовлекает молодежь в свою деятельность, типа «рэкет» и т.д.», — заявлял по поводу случившегося заместитель муфтия Пензенской области Абдуррауф Забиров..."

Также, как свидетельствуют мусульмане, рафовцы преследовали и вновь избранного председателя организации Джафяра Куряева, угрожая физической расправой. Однако вскоре они нашли общий язык. Мало того, Куряев смог убрать из мечети непокорного имама Забирова. Вещевой рынок, источник неплохого дохода (по словам одного пензенского чиновника, свыше 2 миллионов рублей в месяц), продолжал работать и удовлетворять как Джафяра, так и его бывших оппонентов.

В 2018 году рынок был закрыт и теперь непонятно, в чем активный интерес криминалитета, который, как свидетельствуют события 2018-2019 гг. вокруг мечетей Пензы и Средней Елюзани, идет на совместные действия с силовиками. Как-то не по понятиям это...

Пензенские чиновники

Пензенские чиновники хорошо знают все эти хитросплетения криминала, Джафяра и Асиата. Они не брезгуют этим, они используют их в борьбе против искренних мусульман. Да, законы РФ запрещают государству и чиновникам вмешиваться в деятельность религиозных объединений — при условии, что не имеют место нарушения законодательства.

Но пензенские чиновники очень грубо и массированно вмешиваются в деятельность мусульманских организаций области. И довольно часто это делается в смычке с уголовниками.

А потом, когда мусульмане пытаются восстановить свои нарушенные права и идут в суды, они опять не видят там справедливости и законности в принимаемых судебных решениях.

Куда податься пензенским мусульманам в поиске справедливости? Конечно, прежде всего они обращаются со своими дуа к Аллаху.

Но разве мусульмане платят налоги для того, чтобы содержать чиновников, которые на эти деньги вредят самим мусульманам?