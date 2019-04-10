"Здесь к верблюдам относятся лучше, чем к людям" - критик ОАЭ попал в тюрьму

Кристиан Уилк, бывший учитель в школе Кейт Миддлтон, был заключен в тюрьму в ОАЭ за публикацию в Facebook, в которой, как утверждается, он сказал, что с верблюдами в этом государстве Персидского залива обращаются лучше, чем с людьми.

The Sun сообщила, что Уилк провел девять месяцев в заключении в ОАЭ за «электронное оскорбление», из-за чего у него развилась пневмония. Он также был лишен сна и ему было отказано в адвокате в течение 52 дней.

Уилк ранее занимал пост главы по информатике в школе Даун-Хаус в Беркшире, в которой училась Кейт Миддлтон, жена будущего британского монарха. Во время ареста британско-немецкий гражданин работал преподавателем IT в Брайтонском колледже Аль-Айн около Дубая.

Уилк сказал The Sun, что он опубликовал в Facebook фотографию дорожного знака с верблюдом на нем с комментарием «Посмотрите, как они заботятся о своих животных. Даже в пустыне вы найдете знак, чтобы остановить верблюдов».

Британский академик прокомментировал свой пост словами о том, что штраф за убийство верблюдов был выше, чем если бы вы переехали человека.

«Все, что я сделал, это ответ: «Такое могло случиться с вами». Это моя точка зрения - я не сдерживаюсь, когда говорю с коллегами», - сказал Уилк.

Уилк был освобожден из тюрьмы после того, как его мать подала петицию через change.org, получив 277 000 подписей (редкий случай, когда он-лайн петиция помогает). Она призвал премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая шейха Мухаммада бин Рашида аль-Мактума освободить ее сына.

Ранее один из его учеников сказал ему, что он "слишком откровенно говорил о властях".

Напомним, что ОАЭ неоднократно подвергались критике за нарушения прав человека.

«Помимо солнца, моря и небоскребов, большинство туристов не замечают продолжающегося задержания иностранцев, арестованных в ОАЭ за поведение, признанное преступным по суровым законам страны», - сказала Сана Укба в своей статье «Задержаны в Дубае».

Британка была арестована в марте за пост в Facebook, в котором она сравнивала новую жену своего бывшего мужа с лошадью. Ей грозит до двух лет тюрьмы в Дубае и штраф в размере 65 000 долларов.

Британский футбольный фанат, присутствовавший на Кубке Азии в Абу-Даби, был задержан в январе за то, что якобы носил майку сборной Катара.

Мать Уилка, Кристина Уилк-Брайтсаметер, сказала, что именно его британское гражданство спасло ее сына.