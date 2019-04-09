Очевидное-невероятное: в парламенте Башкортостана зазвучал башкирский язык

В Башкортостане депутат башкирского парламента выступил в Госсобрании-Курултае РБ на башкирском языке. Казалось бы, что такого? Башкирский депутат в башкирской республике выступил на башкирском языке. Это же не язык индейцев майя или южноафриканских бушменов.

Однако, эффект выступление депутата произвело такое, как если бы он выступил на древнегреческом или на языке эльфов Средиземья. Дело в том, что речь на башкирском в башкирском курултае прозвучала впервые.

Как сообщает «МК Сеть», депутат Альфарис Бачурин вышел к трибуне и озвучил доклад на башкирском языке.

Осознав, что присутствующие не понимают, о чем идет речь, Бачурин предложил коллегам воспользоваться синхронным переводчиком.

— Сегодня у нас исторический день! Первый раз в парламенте на башкирском языке выступили!, — заявил председатель Госсобрания Курултай республики Константин Толкачев​.

Врио главы республики Радий Хабиров также в своем отчете произнес фразу на башкирском языке:

— Как у нас говорят в народе — "Күз курка, кул эшләй!" ("Глаза боятся — руки делают"). Вот так и все мы с вами будем работать в ближайшие годы. Смело браться за высокие задачи и вместе дружно решать их! — сказал врио республики.

Насколько приживется башкирский язык в парламенте Башкирии пока что не может сказать никто.