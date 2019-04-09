США приравняли Иран к ИГИЛ

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что командующий иранскими силами Аль-Кудс, генерал-майор Кассем Сулеймани, является террористом и будет рассматриваться в том же свете, что и другие экстремисты, такие как лидер ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади.

В понедельник Вашингтон объявил «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) террористической организацией. Саудовская Аравия и Бахрейн добавили группу в свои списки террористов в октябре прошлого года.

«Он террорист. На руках у Кассема Сулеймани кровь американцев, равно как и у сил, которые он возглавляет», - заявил Помпео американскому телеканалу Fox. «Америка определяется каждый раз, когда мы находим организацию, учреждение или отдельное лицо, унесшее жизни отдельных людей, и мы обязаны уменьшить этот риск».

Решение определить КСИР террористическим образованием совпало с предвыборной кампанией в Израиле, что привело к справедливому скептицизму многих наблюдателей, считающих, что решение должно было повлиять на местные выборы в большей степени, чем на определение внешней политики.

Помпео говорит, что КСИР убил более 600 американских солдат. Он заявил, что «у вас не может быть мира, и вы не можете добиться стабильности, у вас не может быть безопасности на Ближнем Востоке без ослабления КСИР».

Саудовская Аравия приветствовала решение Вашингтона признать КСИР иностранной террористической организацией, сообщает во вторник саудовское государственное информационное агентство.

Саудовская Аравия обвинила Иран во вмешательстве в ее внутренние дела и стремлении дестабилизировать регион. Иран и Саудовская Аравия в течение многих лет ведут прокси-войны, поддерживая противоборствующие стороны в конфликтах в Сирии и Йемене.

«Решение США переводит транслирует требования Королевства к международному сообществу о необходимости противостоять терроризму, поддерживаемому Ираном», - сообщает саудовское агентство со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел.

В прошлом году администрация Трампа заявила, что КСИР является не только спонсором терроризма, но и что КСИР непосредственно участвует в терроризме и пропагандирует терроризм как инструмент Тегерана.

Иран отвергает все обвинения и в свою очередь определил американские силы в регионе террористической организацией.

Вашингтон при Трампе занял жесткую позицию в отношении шиитских группировок в регионе, недавно определив «Хезболлу» террористическим образованием.

Саудовская Аравия вместе с Бахрейном добавили КСИР в свои списки террористов в прошлом году. Пока неясно, делает ли это Кассема Сулеймани, генерал-майора КСИР, военной целью государств Персидского залива.

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