В ОАЭ заблокировали Skype

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запретили Skype, сообщает компания, принадлежащая Microsoft.

«Нам стало известно, что наш веб-сайт и все службы были заблокированы интернет-провайдерами в Объединенных Арабских Эмиратах. Это означает, что вы не сможете использовать Skype в Объединенных Арабских Эмиратах», - заявил Skype на своем сайте.

«Мы работаем над тем, чтобы снова включить Skype», - добавил он.

Граждане ОАЭ, проживающие за границей, жалуются в твиттере на запрет.

«Это так расстраивает, что Skype запрещен в ОАЭ. Как мы будем проводить интервью и встречи? Такое противоречие целям Видения 2021 и 2071», - пишет обозреватель Султан Аль Касеми из Совета по изучению Ближнего Востока.

В ответ на совет гражданам ОАЭ использовать другие коммуникационные платформы, для которых требуется виртуальная частная сеть (VPN), Аль-Касеми призвал их соблюдать законы ОАЭ, опасаясь ответной реакции со стороны властей.

«Я не поощряю ничего, что идет вразрез с законом. Я хочу, чтобы власти разрешили это на законных основаниях. Я не хочу, чтобы кто-либо нарушал закон», - сказал Аль-Касеми, который сам живет в США.

Звонки с использованием Apple FaceTime также были незаконными в ОАЭ в течение многих лет.

Причина запретов пока неясна. Хотя в качестве причины блокирования услуг часто указывается лицензирование, аналитики отмечают, что коммерческие причины, особенно вероятная потеря дохода для контролируемых государством поставщиков телекоммуникационных услуг, и проблемы с безопасностью из-за использования зашифрованной связи будут более вероятны.

Впрочем, периодически регулятор телекоммуникаций ОАЭ ведет переговоры с Microsoft и Apple на тему полного снятия запрета на Skype и FaceTime.