Германия будет обучать собственных имамов

Германия собирается обучать своих собственных мусульманских имамов в стране, чтобы ограничить влияние некоторых стран, в частности Турции, на мусульманскую общину в Германии, сообщает Deutsche Welle в субботу.

Тесные отношения между Турецко-Исламским союзом по делам религий (DITIB) и Анкарой были в центре внимания немецких политиков в последнее время. В прошлом месяце Германия предложила закон, который делает владение немецким языком обязательным требованием для иностранных мусульманских имамов, что может поставить под угрозу позиции сотен турецких имамов в стране.

По данным Deutsche Welle, 90 процентов имамов, которые руководят молитвой в примерно 2500 мечетях Германии, приезжают из-за границы, в основном из Турции.

DITIB, который неоднократно призывал немецких политиков быть независимыми от Турции, пытается сейчас найти способы финансирования имамов, обученных в Германии, так как нынешние имамы оплачиваются Турцией.

По словам генерального секретаря DITIB Абдуррахмана Атасоя, религиозное учреждение ищет финансовые ресурсы для обучения мусульманских священнослужителей в Германии и выплаты им зарплаты.

DITIB, который был создан в 1984 году как филиал Управления по делам религий Турции (Диянет), финансирует около 900 мечетей в Германии и насчитывает около 800 000 членов.

Хотя DITIB заявляет, что официально не связан с турецким государством, ранее его обвинили в шпионаже в пользу Турции за гражданами Германии, что привело к временной приостановке федерального финансирования в 2017 году.

Примечательно, что сам факт попыток Берлина контролировать германские мечети несет двоякий смысл. С одной стороны, считается, что это признак недоверия и исламофобии, но с другой стороны, это очевидный признак того, что спустя 60 лет после начала турецкой массовой миграции Берлин таки признает турок «своими». Если раньше немецкие турки для Берлина были в первую очередь «турками», мигрантской общиной, забота о которой остается во многом делом их Анкары, то теперь они стали в первую очередь «немецкими».

Как отмечают эксперты, это изменившиеся отношение Берлина к своей турецкой общине, а соответственно и к вопросу влияния Анкары внутри общины, является главной причиной разлада между ФРГ и Турцией в наши дни.

«Турецкое правительство должно смириться с тем, что дни, когда они полностью контролировали немецкие мечети, которыми управляет DITIB, прошли», - цитирует Financial Times старшего чиновника в министерстве внутренних дел Германии. «Я сказал официальным лицам в Анкаре: ваши турки теперь тоже наши турки. Привыкайте к этому».