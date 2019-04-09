Бои в Ливии: хафтаровцы разбомбили единственный гражданский аэропорт

Силы под командованием самозваного ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара совершили воздушный налет на единственный функционирующий аэропорт в Триполи, покуда ожесточенные боевые действия бушуют за контроль над столицей.

Махмуд Абдельвахед из «Аль-Джазиры», сообщая из Триполи, сказал, что после нападения в понедельник работа аэропорта Митига на востоке города была временно приостановлена.

«Пассажиров попросили покинуть аэропорт Митига после того, как самолеты Хафтара совершили налет на взлетно-посадочную полосу», - сказал он со ссылкой на источники на объекте.

«В окрестностях аэропорта гражданские лица были в ужасе сразу после этого воздушного удара».

К счастью, пострадавших в результате налета на аэропорт не было.

В своем заявлении Гассан Саламе, посланник Организации Объединенных Наций в Ливии, осудил воздушный налет ЛНА, направленный против единственного аэропорта в Триполи, который доступен для гражданского использования.

«Таким образом, это нападение представляет собой серьезное нарушение международного гуманитарного права, которое запрещает нападения на гражданскую инфраструктуру», - сказал он.

Напомним, что на прошлой неделе Хафтар приказал своей самозваной Ливийской национальной армии (ЛНА), которая связана с параллельной администрацией на востоке, идти на Триполи, местоположение международно признанного правительства национального единства, которое защищают множеством ополченцев.

Битва угрожает еще больше дестабилизировать охваченную войной Ливию, а также рискует подорвать конференцию по национальному примирению под эгидой ООН, намеченную на 14-16 апреля, и нацеленную на выработку мирного соглашения и разработку дорожной карты для последующих выборов.

Хафтар, который был генералом в армии Каддафи до того, как дезертировать и провести годы жизни в США, объявляет себя врагом «экстремизма». Его противники, однако, рассматривают его как нового авторитарного лидера вроде Каддафи.

По данным ООН, в результате ожесточенных боев на данный момент перемещено стали беженцами 2800 человек.

Министерство здравоохранения ПНЕ заявило, что по меньшей мере 27 человек, включая мирных жителей, были убиты с начала наступления, по меньшей мере 27 ранены.

По данным пресс-службы ЛНА, 22 их боевика были убиты.

Всемирная организация здравоохранения также заявила, что были убиты два врача, пытавшихся «эвакуировать раненых из зон конфликта».

Мария ду Валле Рибейру, координатор ООН по гуманитарным вопросам в Ливии, сказала, что столкновения вокруг Триполи не позволили спасательным службам добраться до жертв и гражданских лиц, а также повредили линии электропередач.

Она предупредила, что рост насилия также ухудшает положение людей, содержащихся в центрах содержания мигрантов в ливийской столице.

Задержанные беженцы и мигранты, в основном из стран Черной Африки, говорят, что они напуганы тем, что с ними может случиться: некоторые говорят, что их оставили без еды или воды, а другие говорят, что их вытащили из камер и заставили перемещать оружие.

Тем временем в понедельник в бывшем международном аэропорту Триполи на южной окраине Триполи продолжались боевые действия.

Аэропорт был заброшен с 2014 года, после того, как ему был нанесен серьезный ущерб в ходе ожесточенных столкновений между вооруженными группами.

Между тем, активисты обвиняют силы Хафтара в нарушении прав человека, в то время как Human Rights Watch в субботнем заявлении сообщила, что бойцы ЛНА «имеют хорошо документированную историю неизбирательных нападений на гражданских лиц, массовых казней захваченных бойцов и произвольных задержаний».

При этом, в заявлении правозащитников также отмечалось, что у ополченцев, связанных с ПНЕ и базирующихся в западной части Ливии, «также есть случаи злоупотреблений против мирных жителей».