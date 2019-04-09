Судан: протестующие пытаются договориться с армией

Сильная стрельба была слышна во время акции протеста у здания Министерства обороны в столице Судана Хартуме. Активисты заявили, что силы безопасности пытаются силой разогнать акцию протеста.

Свидетели также сообщили, что суданские силовики выпустили слезоточивый газ по тысячам протестующих против правительства, которые вышли на демонстрацию за пределами штаб-квартиры армии.

Свидетели и один из протестующих заявили во вторник, что силы Национальной службы разведки и безопасности и специальной полиции стреляли слезоточивым газом, пытаясь разогнать демонстрантов у армейского комплекса.

«Сотрудники службы безопасности стреляют тяжелым слезоточивым газом. Я вижу, как демонстранты кашляют и закрывают лицо руками и медицинскими масками», - заявил один из свидетелей агентству AFP недалеко от места демонстрации.

«Я также слышу выстрелы, но неясно, кто стреляет».

Прямая трансляция телеканала Аль-Хадас также показала сильную стрельбу.

Напомним, что за последние четыре месяца Судан стал ареной широкомасштабных антиправительственных акций протеста, которые были вызваны гневом по поводу роста цен на хлеб, но быстро превратились в более широкое движение против тридцатилетнего правления президента Омара аль-Башира.

Суданские вооруженные силы не «против требований» протестующих, желающих скинуть аль-Башира, заявил министр обороны страны, предупреждая, однако, что армия не допустит «падения в хаос».

Суданская ассоциация профессионалов, одна из групп, возглавляющих демонстрации, заявила, что в понедельник был убит солдат, пытавшийся защитить тех, кто сплотился против Башира.

Ранее, когда толпы в Хартуме выкрикивали лозунги, такие как «Судан вставай, армия вставай», чтобы побудить вооруженные силы поддержать их требования, протестующая группа «Альянс за свободу и перемены» попыталась вести прямые переговоры с армией, чтобы сформировать переходное правительство.

«Мы повторяем требование нашего народа о том, чтобы глава режима и его правительство немедленно ушли в отставку», - сказал Омар эль-Диджеир, один из старших членов группы, в своем заявлении, которое он сделал около штаба армии.

«Мы также призываем суданские вооруженные силы отказаться от поддержки режима, который утратил свою легитимность», - добавил он.

Аналитики, между тем, говорят, что высокопоставленные военные деятели стремятся «найти способ» для Башира, чья силовая база находится в вооруженных силах, уйти «изящно» в отставку и начать передачу власти.

«Армия хотела бы выйти из всего этого как люди, которые спасли Судан от хаоса», - говорит эксперт по Судану Алекс де Ваал.