Активист крымских татар рассказал об избиениях сотрудниками ФСБ

Крымскотатарский журналист Ремзи Бекиров, задержанный сотрудниками ФСБ в рамках дела "Хизб ут-Тахрир" в Ростове 28 марта, рассказал об обстоятельствах операции правоохранителей и пожаловался на неоднократные избиения, которым подвергся во время задержания, сообщает «Радио Свобода».

Напомним, что 27 марта сотрудники ФСБ и полиции провели массовые обыски в аннексированном Крыму и задержали 20 крымских татар по обвинению в принадлежности к исламской партии "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической и запрещённой. Все они были активистами правозащитной организации "Крымская солидарность".

Четверых активистов не оказалось дома, о задержании троих в Ростове стало известно лишь на следующий день. Бекиров был среди задержанных и сумел через адвоката передать рассказ об избиениях, которым подвергся со стороны сотрудников ФСБ. Полиция отказывается возбуждать дело о похищении, несмотря на заявление супруги активиста.

"Нас задержали 27 марта, где-то в 21–22 часа, в городе Аксай, в кафе. Зашли человек 10–15, сразу повалили и начали избивать. В основном били по ногам, приказа бить по голове не было. Единственное, кто-то, видимо, попал всё-таки Осману Арифмеметову по голове и он потерял сознание. Но его быстро привели в чувство", – рассказал адвокату Ремзи Бекиров.

У активиста был с собой рюкзак со сменной одеждой и 46 тысяч рублей, отметил адвокат Эдем Семедляев. "После задержания он эти деньги не видел. В протоколе он указал все изъятое и просил, чтобы вернули эти средства его супруге. По настоящее время он не знает, где эти вещи и где деньги", – рассказал адвокат.

"После этого их заковали в наручники и вывезли куда-то в лес. Там их также побили. Ребята уже были готовы прощаться с жизнью. После этого их около 6 часов везли до Тимашевска, в наручниках, застегнутыми сзади на спине. В пути слышали в свой адрес постоянные угрозы, оскорбления. В Тимашевске приехали сотрудники ФСБ из Симферополя, пересадили их в другой автомобиль, и утром 28 марта они были уже в Симферополе", – передал адвокат рассказ активиста.

По прибытии в Симферополь всех троих активистов допросили, предъявили обвинение и арестовали до 15 мая в Киевском районном суде. Защита опротестовала все аресты и подала ряд жалоб.

"Их покормили в 22 часа 28 марта, то есть сутки они ничего не ели. Только несколько раз была возможность попить воды. В наручниках читали намаз. 29 марта в 8 утра всех 23 человек погрузили в автозаки. Уже в аэропорту они поняли, что их увозят из Крыма. Затем их посадили в большой самолёт. Куда их везут – им не сказали. Только лишь когда вышли из самолёта, поняли, что находятся в Ростове-на-Дону. Всех в автозаках развезли по изоляторам. Синяки на ногах зафиксировали. Ремзи указал, что побои нанесли ему во время задержания", – рассказал Семедляев.

По сведениям "Крымской солидарности", подтвержденным в генконсульстве Украины в Ростове, всех активистов распределили по СИЗО Ростова, Шахт и Таганрога. Ремзи Бекиров содержится в СИЗО-1 Ростова при ФСБ вместе с Ризой Изетовым, Шабаном Умеровым и Русланом Сулеймановым, которых обвиняют в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир". Остальных 20 арестованных крымских татар обвиняют в участии в организации.

Всего с 2014 года в Крыму по делу "Хизб ут-Тахрир" были арестованы 55 крымских мусульман. Никто из них не признает вины, все настаивают на том, что их преследуют по религиозному признаку, большинство признаны правозащитным движением "Мемориал" политзаключенными.