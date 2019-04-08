Главная спортивная исламская организация мира изберет своего нового главу

Генеральная ассамблея Спортивной федерации исламской солидарности проведет голосование об избрании нового председателя совета директоров в понедельник, сообщает официальное информационное агентство Саудовской Аравии SPA.

Избранный председатель станет преемником Турки аш-Шейха, который недавно ушел в отставку.

Новый председатель вступит в должность до 2021 года.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф аль-Усеймин примет участие в собрании, где также будет обсуждаться пятые Игры исламской солидарности в 2021 году.

Кроме того, в ходе встречи будут обсуждаться административные, технические и финансовые отчеты, составленные Генеральным секретариатом Федерации.