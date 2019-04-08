Нетаньяху обещает после выборов аннексировать Западный берег

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он аннексирует незаконные израильские поселения на оккупированном Западном берегу, если он выиграет еще один срок на грядущих уже завтра выборах.

Об этом он заявил в интервью израильскому каналу 12 News в субботу, за три дня до выборов 9 апреля.

Агентство Reuters сообщило, что его спросили, почему он не распространил израильский суверенитет на поселения на Западном берегу с тех пор, как Израиль аннексировал Восточный Иерусалим и Голанские высоты без международного признания во время войны 1967 года.

«Кто сказал, что мы этого не сделаем? Мы находимся в пути и обсуждаем это», - сказал Нетаньяху, сообщает Reuters.

«Вы спрашиваете, переходим ли мы к следующему этапу - ответ - да, мы перейдем к следующему этапу. Я собираюсь распространить суверенитет [Израиля] и не делаю различий между блоками поселений и изолированными поселениями».

Многие аналитики убеждены, что эти слова — не более, чем попытка привлечь голсоа правых избирателей. Так например считает Митчелл Барак, израильский политолог и аналитик.

«Что бы ни происходило на выборах, остается на выборах. Я не думаю, что у него есть реальное намерение [аннексировать поселения]. Мы не знаем. Маловероятно, что это превратится в политику», - сказал Барак.

«Если [избиратели] увидят, что он придерживается этой политики, они могут проголосовать за него, но на данном этапе это не более, чем трюк с выборами».

Однако многие палестинцы воспринимают его слова всерьез, в том числе Аида Тума-Сулейман, член кнессета, баллотирующаяся от объединенной арабской партии Хаддаш-Таал.

Накануне последних выборов в 2015 году Нетаньяху также заявил, что, если он вернется на свой пост, он никогда не позволит создать палестинское государство, отменив свое предыдущее одобрение решения о двух государствах.

«С тех пор он делал именно то, что обещал», - говорит Тума-Сулейман.

«Все думали, что это были только предвыборные разговоры. Но в течение четырех лет он шаг за шагом почти выполнил миссию, о которой он заявил ... По моему мнению, он собирается аннексировать поселения», - сказала Тума-Сулейман.

«Я надеюсь, что мы сможем увидеть правительство, которое, по крайней мере, будет более рациональным. Я не верю, что [Бенни] Ганц является альтернативой. Я не верю, что генералы принесут надежду в эту страну, но я вижу ущерб, который наносит Нетаньяху, долгосрочный ущерб, и я хотела бы, чтобы это немедленно прекратилось».

За прошедшие годы многие доклады подчеркивали, как разворачивается «ползучая аннексия», и как правительство также инициирует законодательные меры, направленные на применение израильского законодательства к Западному берегу, и закона о регуляризации поселений 2017 года, который задним числом легализует поселения.

В настоящее время в примерно 150 поселениях на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме проживают от 600 000 до 750 000 нелегальных поселенцев — все они живут на землях, которые палестинцы предусмотрели для будущего государства.

Нетаньяху же добился значительных успехов за последние два года.

Совсем недавно, во время визита Нетаньяху в Вашингтон 25 марта, президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, отменив 52 года официальной политики США.

Израиль оккупировал Голанские высоты с 1967 года, когда он захватил сирийскую территорию вместе с Восточным Иерусалимом и Западным берегом.

Многие считали, что этот шаг прокладывает путь для последующей аннексии Западного берега.

В течение срока Нетаньяху Трамп также признал Иерусалим столицей Израиля в декабре 2017 года, что стало катастрофической декларацией для палестинцев, которые считают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.

Член парламента Ахмад Тиби, который является вторым кандидатом в списке Хадаш-Тааля, сообщил «Аль-Джазире», что последнее заявление Нетаньяху является «прямым продолжением» его заявления, сделанного в 2015 году, о том, что он никогда не согласится на палестинское государство.

«Аннексия палестинской земли, он считает это важным вопросов на выборах [потому что] это дает ему больше голосов [среди правых]. Это настоящий Нетаньяху», - сказал Тиби.

«Если он возглавит следующее правительство, оно будет более правым, более экстремистским и более готовым аннексировать землю вместе с Дональдом Трампом в Белом доме».

По данным израильской организации Peace Now, за последние два года с момента вступления в должность президента Трампа происходит бум тендеров на строительство незаконных поселений.

В 2017 и 2018 годах были проведены тендеры на 3 154 и 3 808 единиц жилья, соответственно, по сравнению с 42 в 2016 году.

Все же, Акива Эльдар, старший обозреватель «Аль-Монитора», считает, что аннексировать незаконные поселения будет сложно; заявление Нетаньяху может быть лишь последним поворотом, как на предыдущих выборах.

«Это [будет] нарушать статус-кво… это раскачивает лодку. Я не думаю, что Нетаньяху заинтересован», - сказал Эльдар.

«Он очень доволен политическим статус-кво на дипломатических переговорах и ползучей аннексией. Он делает заявления, но на практике предпочитает делать это постепенно, не платя цену на дипломатической арене».

Что же, выборы в Израиле состоятся уже завтра, и похоже, что мы уже скоро узнаем, что имел в виду Нетаньяху.