Протесты в Судане: оппозиция заявляет о пяти убитых демонстрантах

Организаторы антиправительственных демонстраций в Судане заявили, что cуданские силовики убили по меньшей мере пять демонстрантов за последние 24 часа. Это утверждение оспаривается правительством.

В субботу в ходе акции протеста была отмечена одна из самых массовых явок за более чем три месяца демонстраций, призывающих президента Омара аль-Башира подать в отставку.

Протесты начались в декабре в ответ на растущие цены и упадок экономики, но быстро переросли в требования об уходе аль-Башира после трех десятилетий у власти.

Сара Абдель-Джалил, пресс-секретарь Суданской ассоциации профессионалов, заявила в воскресенье агентству Associated Press, что четыре человека были убиты в столице страны Хартуме, когда силы безопасности пытались разогнать толпу людей, приближающихся к армейскому штабу.

Скандируя «одна армия - один народ», протестующие прислушались к призыву организаторов идти на штаб армии, расположенный недалеко от резиденции аль-Башира. Шествие было приурочено к 34-й годовщине восстания 1985 года, которое свергло тогдашнее правительство президента Джафара ан-Нимейри.

Свидетели сообщили агентству Reuters, что силы безопасности использовали слезоточивый газ для разгона демонстрантов, некоторые из которых, как сообщается, были арестованы.

По словам Абдель-Джалил, еще один протестующий был убит в Омдурмане, городе-побратиме столицы Судана.

Государственное информационное агентство SUNA со ссылкой на пресс-секретаря полиции генерала Хашима Абдель-Рахима заявило, что один человек был убит "во время беспорядков в Омдурмане".

Чиновники говорят, что до сих пор 31 человек погиб в результате насилия, связанного с протестом, но Human Rights Watch насчитывает 51 человека, включая детей и медиков.