"Муфтий Крыма" выплатил "джизью" РПЦ

В конце прошлой недели СМИ сообщили о том, что официальный российский "муфтий Крыма" Эмирали Аблаев от имени возглавляемого им ДУМ Республики Крым "пожертвовал" 1 миллион рублей на строительство православного мужского монастыря в Бахчисарайском районе. Об этом торжествующе сообщила пресс-служба Крымской и Симферопольской Епархии РПЦ.

Конечно, "муфтий", в прежние времена связанный с Меджлисом крымскотатарского народа, ныне запрещенным в РФ, не может не знать, что любая поддержка мусульманина распространению иноверия (куфра), как минимум, является строго запретной, а как максимум - актом вероотступничества. Сразу хотим сказать, что мы не ученые и не беремся выносить хукм в отношении Аблаева, более того, призывает воздержаться от этого и простых мусульман, не обладающих для этого нужными шариатскими знаниями. Все-таки, понятно, что он находится под принуждением, хотя, как далеко могут простираться границы вынужденности (икрах) в данном случае, и оправдывает ли она столь вопиющее попрание основ исламского вероубеждения ни кем-нибудь, а человеком исламского знания, у которого нет оправдания по невежеству, это для нас большой вопрос.

Так или иначе, понятно, что произошедшее - это акт публичного унижения со стороны РПЦ того, кто призван представлять исламскую религию. Таково сегодня положение мусульман в "Русском мире", положение, которого не было ни при безбожной советской власти, когда подконтрольный ей мусульманский официоз был вынужден признавать религиозно нетральную власть, а отнюдь не РПЦ, ни даже в православной Российской империи, где также мусульманские структуры должны были сохранять формальную лояльность царской власти, но отнюдь не демонстрировать нарочитую лояльность власти церковной.

Сегодня мусульман Крыма фактически заставляют униженно платить "джизью" РПЦ, хотя на самом деле, это гораздо более унизительно, чем джизья. Ведь последнюю в исламском государстве христиане платили не на строительство мечетей или медресе (да мусульманам и не нужны такие пожертвования от иноверцев), а просто как его подданные в обмен на свою безопасность, освобождение от службы в армии и полную религиозную автономию во внутренних делах. В православном же государстве России и Крыма (призвано экстремистским во многих странах мира) мусульман, у которых нет никаких ни прав, ни безопасности, демонстративно заставляют выплачивать дань прямо на распространение иноверия на своей земле.

В поощрение за это, как сообщается, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь подарил владыке Аблаеву книгу о "святителе Луке Крымском" с надписью "Да светит всем!".