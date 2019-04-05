Дело о теракте в питерском метро: обвиняемые заявляют о невиновности

Обвиняемые по делу о теракте 2017 года в метро Санкт-Петербурга вчера написали в суде на листах бумаги сообщения «Нас подставили», «Мы невиновны» и «Вы увидите, что на нас ничего нет!»

Фигуранты дела прислонили листы к стеклу «аквариума» во время перерыва, пишет «Бумага». ТАСС сообщает, что акция «быстро была прекращена приставами».

Напомним, что по делу о теракте в петербургском метро проходят 11 человек. Все они выходцы из Средней Азии, у некоторых было российское гражданство. Все они были задержаны в первые три дня после теракта, почти все работали неофициально - в основном таксистами, строителями и поварами.

Их обвиняют в участии в террористическом сообществе, теракте, содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств. Однако, подсудимые не признают себя виновными; некоторых из них говорят, что подверглись пыткам со стороны ФСБ и что улики были им подброшены.

Как сообщает Meduza первыми из обвиняемых о пытках в «секретной тюрьме» рассказали братья Акрам и Аброр Азимовы; следствие считает их одними из главных организаторов теракта. По словам Аброра Азимова, перед официальным задержанием 17 апреля 2017 года его две недели пытали в подвале неизвестного ему здания, требуя признаться в теракте. Аналогичные показания о пытках в подвале в разное время давали подозреваемые и в других терактах. По словам источников Republic, этот объект используют сотрудники ФСБ, а держат там в основном уроженцев Средней Азии. Точной информации о местонахождении секретной тюрьмы нет. Предполагается, что она находится недалеко от Москвы.

Защита Акрама Азимова заявляла, что видео его официального задержания было «постановочным». По словам Акрама Азимова, в начале апреля он лег с острым гайморитом в больницу в Киргизии, 15 апреля через несколько часов после операции к нему пришли сотрудники местных спецслужб и забрали на допрос. 19 апреля стало официально известно о задержании Азимова в Москве — у него так же, как у Шохисты Каримовой, нашли гранату. По словам Акрама Азимова, между этими датами его привезли в Россию, где тоже пытали в «секретной тюрьме». Член петербургской Общественной наблюдательной комиссии Яна Теплицкая, посещавшая Азимовых 30 и 31 марта 2019 года в следственном изоляторе, подчеркнула, что братья не отказываются от своих слов о пытках в «секретной тюрьме ФСБ».

После судебного заседания 2 апреля 2019 года Теплицкая рассказала, что о пытках в подобной, а возможно, и той же самой «тюрьме» заявил еще один обвиняемый — Мухамадюсуп Эрматов. Отец Мухамадюсупа Баходыр Эрматов объясняет «Медузе», что 5 апреля 2017-го его сын вышел на работу из квартиры на Товарищеском проспекте в Петербурге, в которой он жил вместе с братом Ибрагимжоном и еще пятью соседями — и пропал. У машины Мухамадюсупа, припаркованной около дома, были пробиты колеса.

Ибрагимжон Эрматов вместе с соседом Махаммадюсуфом Мирзаалимовым весь день искал пропавшего, но не нашел и обратился в полицию. Полицейские пришли в квартиру на Товарищеском проспекте, сфотографировали обстановку и ушли. Через несколько часов квартиру взяли штурмом. Оперативники положили всех жильцов лицами в пол, затем вывели из квартиры, а потом снова завели одного из жильцов и заявили, что в квартире найдена взрывчатка, похожая на ту, что использовалась в метро, писала «Фонтанка». Обвиняемые утверждают, что она была подброшена.

Сейчас жильцы квартиры на Товарищеском проспекте составляют большинство среди обвиняемых по делу о теракте. По оценке адвоката Марата Сагитова, который защищает четверых жильцов квартиры на Товарищеском, в уголовном деле нет прямых доказательств вины его подзащитных: «Возможно, какой-то след вел к этой квартире, но в итоге забрали всех жильцов». Следствие считает, что квартира на Товарищеском проспекте была местом совместного проживания боевиков и подготовки теракта.