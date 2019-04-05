Группа американских депутатов призвала Трампа сдержать обещание о выводе войск из Сирии

Двухпартийная группа законодателей из обеих палат американского Конгресса направила письмо президенту Дональду Трампу в среду, чтобы поддержать решение президента вывести американские войска из Сирии.

Письмо было подписано политически разнообразной группой законодателей, в том числе сенаторами-республиканцами Майком Ли и Рэндом Полом, а также молодыми звездами Демократической партии Александрией Окасио-Кортес и Ильхан Омар.

«Вступление вооруженных сил США в 2015 году в военные действия в Сирии никогда не было одобрено Конгрессом, в нарушение Конституции и Резолюции о военных полномочиях 1973 года», - говорится в письме. «Мы считаем, что заявленное намерение вывести наши силы уместно, и мы рассчитываем на упорядоченное возвращение наших военнослужащих с этого театра конфликта».

Республиканец Рэнд Пол и демократ Ро Ханна написали письмо, которое затем было подписано другими законодателями, которые в совокупности охватывают весь политический спектр Конгресса.

Напомним, что Трамп объявил в декабре, что американские войска покинут Сирию в ближайшие месяцы, но с тех пор замедлил темп возможного вывода войск после критики со стороны Республиканской партии.

В двухпартийном письме авторы высоко оценили решение Трампа вывести войска, призвали президента выполнить его первоначальное заявление в течение следующих шести месяцев и выразили надежду, что это решение станет моделью для прекращения участия США в других конфликтах.

«Давно пора обуздать применение силы, выходящее за рамки разрешения Конгресса, и мы с нетерпением ожидаем достижения этой давней двухпартийной цели при Вашей администрации», - говорится в письме. «Наконец, мы надеемся, что это послужит моделью для прекращения военных действий в будущем - в частности, когда Вы и Ваша администрация изыскиваете политическое решение для нашего участия в Афганистане».

В пятницу Пентагон заявил, что 1000 из 2000 американских военнослужащих, находящихся в настоящее время в стране, отправятся домой в начале мая, а в общем США планируют сократить общее количество оставшихся в стране сил до 400.