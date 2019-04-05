Иордания протестует против ареста своих граждан режимом Асада

Министерство иностранных дел Иордании передало Временному поверенному в делах сирийского режима в Аммане ноту протеста в связи с арестом десятков граждан Иордании, прибывших в Сирию через контрольно-пропускной пункт Насиб.

МИД Иордании подтвердил в своем заявлении, что он потребовал от сирийского режима освободить задержанных иорданцев, соблюдать международные законы в таких случаях, уточнить причины задержания, где, и при каких обстоятельствах, а также разрешить консулу посещать задержанных.

Министерство добавило, что «если есть какие-либо подозрения в отношении какого-либо иорданского гражданина со стороны сирийских органов безопасности, более целесообразно вернуть этого гражданина в Иорданию и не позволять ему въезжать на сирийскую территорию. Министерство подчеркнуло, что абсолютно недопустимо позволять гражданам въезжать, а затем арестовывать их на территории Сирии. Министерство заявило, что это не может быть оправдано и указало на растущее число иорданских граждан, арестованных сирийскими властями после возобновления работы через контрольно-пропускной пункт Насиб.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Иордании Суфьан аль-Куда сказал, что его страна выразила «обеспокоенность и негодование правительства Иордании по поводу повторных арестов граждан Иордании без объяснения причин». Он отметил, что «временный поверенный в делах сирийского посольства был вызван в четвертый раз подряд с требованием освободить иорданских граждан, которые едут в Сирию с целью туризма или посещения и арестовываются без объяснения причин».

Он сообщил, что сирийский режим не ответил на официальное обращение Иордании и не продемонстрировал никакого сотрудничества для выяснения обстоятельств и причин ареста граждан Иордании, а также посольство Иордании в Дамаске не смогло встретиться ни с одним из них.

Вся история в очередной раз демонстрирует насколько неадекватен вообще асадитский режим. Обращаем внимание, что вот таким образом он обходится с иностранцами, которые легально прибыли на территорию Сирии, подконтрольную режиму. Можно лишь представить, что происходит с обычными сирийцами.