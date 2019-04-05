Афганское правительство пригласит талибов на переговоры

Афганское правительство пригласит представителей талибов в столицу Кабул в рамках продолжающихся мирных усилий, заявил высокопоставленный афганский чиновник в четверг.

«Мы официально пригласим официальных лиц движения «Талибан»* на национальную мирную встречу в ближайшие дни», - заявил агентству «Анадолу» глава Высшего совета мира Мухаммад Умар Даудзай, которому поручено заключить мирное соглашение с талибами.

Даудзай сказал, что во встрече примут участие около 2000 афганских граждан, представляющих людей из всех слоев общества, добавив, что он ожидает плодотворных результатов после участия представителей талибов.

Далее он сказал, что ожидает второй встречи между талибами, афганскими политиками и представителями гражданского общества в Катаре в конце этого месяца.

«После национальной мирной встречи афганские политики и неправительственные организации будут готовиться к переговорам с талибами в Катаре. Мы надеемся на представление афганского правительства на этой встрече», - сказал он.

Говоря о мирных переговорах между США и талибами, он сказал, что афганская нация не была информирована прозрачным образом, и было много вопросов, на которые нужно было ответить.

Мухаммад Юсуф Саха, пресс-секретарь бывшего президента Хамида Карзая, заявил, что в мирных переговорах в Катаре 14-15 апреля примет участие «влиятельная» делегация, состоящая из политиков и представителей гражданского общества.

Пока неизвестно, будет ли афганское правительство участвовать в переговорах в Катаре, где соберутся официальные лица США и представители талибов.

Афганское правительство все больше чувствует себя в стороне, поскольку талибы не хотят разговаривать с Кабулом, что приводит к тупиковой ситуации.

Залмай Халилзад, специальный посланник США по вопросам мира в Афганистане, встречается с афганскими официальными лицами в рамках своей поездки в регион.

Халилзад встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани, женщиной-делегатом мирных переговоров и лидерами племен на юге Афганистана.

Во вторник верховный посланник США по вопросам мира признал важность привлечения афганского правительства к участию в мирном процессе.

Талибы по-прежнему доминируют во многих частях Афганистана, создавая большую угрозу для правительства во главе с Гани, и эта ситуация приводит к серьезным угрозам безопасности в стране.

Несмотря на усилия правительства начать мирные переговоры с талибами в последние годы и создать Совет мира, никакого конкретного результата пока не достигнуто.

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