Палата представителей США одобрила резолюцию о прекращении американской помощи саудовцам в войне в Йемене

Палата представителей США в четверг одобрила законопроект о прекращении поддержки США саудовским силам в Йемене, направив президенту США Дональду Трампу еще один упрек в связи с его поддержкой Королевства Саудовская Аравия.

Законопроект, принятый 247 против 175 голосов, теперь направлен Трампу, но Белый дом дал понять, что президент, скорее всего, наложит вето на законопроект.

Принятие резолюции, одобренной ранее Сенатом США, знаменует собой первый раз, когда Конгресс Соединенных Штатов действовал в соответствии с Законом о военных полномочиях 1973 года, принятым в эпоху войны во Вьетнаме, чтобы ограничить развертывание вооруженных сил США президентом Америки без одобрения Конгресса.

С 2015 года США предоставляли Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) воздушную дозаправку самолетов, разведку, нацеливание и разведывательную информацию в их кампании против повстанцев-хуситов, которые свергли поддерживаемое Саудовской Аравией правительство в Йемене. Саудовская Аравия и коалиция арабских правительств совершили более 19 000 воздушных налетов на Йемен.

Воздушные налеты коалиции Саудовской Аравии поражали мирных жителей, больницы и водоочистные сооружения. По оценкам групп помощи, на войне было убито до 60 000 мирных жителей, до 85 000 детей умерли от голода, а еще миллионы «в шаге от голода».

Помимо неразборчивых бомбардировок саудовцам и эмиратовцам ставят в упрек использование йеменских детей, многие из которых находятся в отчаянном положении, в качестве солдат. Хотя согласно докладу ООН, две трети детей-солдат в Йемене воюют за хуситов, тот факт, что КСА и ОАЭ тоже это практикуют, вызывает негодование в американском конгрессе.

«Я давно убедился, что мы не можем привязаться к саудовцам и эмиратам, учитывая то, как они вели эту войну», - заявил сенатор-демократ Крис Мерфи.

«Если они вербуют детей-солдат, это лишь добавляет к списку причин, по которым мы должны как можно скорее выйти из этой коалиции», - добавил он.

Администрация Трампа утверждает, что, направляя военных в поддержку союзника США, президент действует в рамках своих конституционных полномочий. «Старшие советники президента рекомендуют ему наложить вето на совместную резолюцию», говорится в заявлении Административно-бюджетного управления Белого дома в заявлении о политике администрации.

Резолюция конгресса исключает операции американских беспилотников и спецназа против Аль-Каиды* в Йемене. Согласно заявлению Центрального командования США от 1 апреля, в марте американские силы провели шесть воздушных атак против того, что военные США называли целями Аль-Каиды, расположенными в мухафазе Аль-Байда в Йемене.

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