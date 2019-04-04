Власти Казани против акции в поддержку татарского языка и национального образования

Исполнительный комитет Казани отказал татарским активистам, намеревавшимся провести шествие в поддержку татарского языка, культуры, национального образования и государственности татарского народа, сообщает издание Idel.Реалии.

Всетатарский общественный центр намеревался провести шествие накануне 106-летия со дня кончины татарского поэта Габдулла Тукая.

Татарские активисты подали уведомление о проведении митинга с такой же повесткой на 14 апреля в парке Тинчурина. Раис Хабиров, один из организаторов шествия, отметил, что в исполкоме пообещали согласовать эту акцию, но пока не вручили официальное согласование.

В шествии активистам отказали, так как по пути следования их маршрута находились госучреждения и Казанский университет. Это ограничение предусмотрено республиканский законом.

В прошлом году, 15 апреля, в Казани прошел митинг, посвященный 105-летию со дня кончины Тукая. Акция прошла в Сквере Славы около станции метро "Проспект Победы". Тогда же за плакат в поддержку татарского языка оштрафовали активиста "Союза татарской молодежи" Азатлык "Батырхана Агзамова.