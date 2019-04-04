Ракка: четыре смертника взорвались в городе - СДС

Четыре террориста-смертника совершили теракты в среду в сирийской Ракке. Об этом заявил журналистам представитель поддерживаемых США Сирийских демократических сил (СДС), контролирующих город.

В последние месяцы серия взрывов потрясла северо-восточный угол Сирии, удерживаемый СДС, даже несмотря на падение последнего анклава ИГИЛ* в этом районе.

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за несколько таких нападений, подчеркнув, что угроза не прекратится даже после территориального поражения в прошлом месяце в Багузе на границе с Ираком.

В январе боевики совершили нападение на ресторан в Манбидже, городе, котоый удерживается СДС, вблизи районов, контролируемых сирийским правительством и поддерживаемыми Турцией повстанцами, убив четырех американцев.

«Четыре террориста-смертника взорвали себя», - сказал Мустафа Бали, глава медиа-офиса СДС, в онлайн-чате, когда его спросили о взрывах в Ракке. Пока не сообщалось о погибших и раненых.

Впрочем, в другом сообщении представители СДС позже сказали, что это были не смертники, а противопехотная мина, оставшаяся с осады города.

СДС изгнали ИГИЛ из Ракки в 2017 году, но жестокая военная кампания, в том числе интенсивные удары с воздуха со стороны возглавляемой США коалиции, оставила большую часть города в руинах.

Боевики ИГИЛ все еще держатся в отдаленном районе сирийской пустыни, и представители службы безопасности СДС говорят, что многие из них ушли в подполье в иракских городах.

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