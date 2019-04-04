Иракская Басра на пути к автономии

Предложенный флаг автономного региона Басры

Большинство членов провинциального совета иракской Басры проголосовали за создание автономного региона, сообщил во вторник глава совета, добавив, что они также направили официальное письмо иракскому премьер-министру и независимой Высшей избирательной комиссии для поддержки, сообщает Rudaw.

Ранее в тот же день провинциальный совет в южной провинции Ирака Басре провел чрезвычайную сессию в попытке поднять вопрос об автономии.

Выступая перед ИА К24, Сабах Базуни, глава совета, отметил, что «были оправдания нашим требованиям во время войны против ИГИЛ*, но больше нет оправданий нашим требованиям, и мы хотим быть независимыми».

Далее он отметил, что решение иракского правительства по вопросу о децентрализации не работало в последнее десятилетие.

«Именно поэтому мы направили письмо премьер-министру и комиссии по проведению референдума», — добавил иракский чиновник.

Хотя богатый нефтью город Басра приносит наибольший доход Ираку, население провинции страдает от плохого обслуживания населения и отсутствия возможностей для трудоустройства.

В целом можно с уверенностью сказать, что фрагментация Ирака на три основных региона, бывших отдельными вилаятами во времена Османской империи, продолжается. Вчера это был Иракский Курдистан, сегодня Басра — все они хотят независимости или хотя бы автономии от Багдада.

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