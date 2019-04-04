Новозеландскому террористу предъявляют 50 обвинений в убийстве

Брентон Таррант, террорист-крестоносец, убивший 50 человек в двух мечетях Крайстчерча в прошлом месяце, был обвинен в 50 случаях убийства и 39 случаях покушения на убийство в преддверии суда в пятницу.

28-летний австралиец обвинялся только в одном убийстве, когда впервые появился в окружном суде Крайстчерча на следующий день после стрельбы, которая состоялась 15 марта.

Однако позже полиция признала, что человек, указанный в качестве жертвы по обвинению в одном убийстве, был жив.

Дополнительные обвинения в четверг, предъявленные полицией, могут означать, что, если Таррант будет признан виновным, он станет первым лицом, приговоренным в новозеландском суде к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

Убийца, который будет сам представлять себя, предстанет перед Высоким судом в Крайстчерче в пятницу утром. Правда, только онлайн, на видео из тюрьмы в Окленде. У него будет возможность подать заявление. В противном случае короткое процессуальное слушание будет использоваться для определения дат его будущих явок в суд, включая возможную дату судебного разбирательства.

Между тем, запутанный манифест Тарранта, опубликованный онлайн, до убийств и прямой трансляции нападения в Facebook, был запрещен главным цензором Новой Зеландии, государственным чиновником, отвечающим за цензуру в стране.

Второе появление Тарранта в суде происходит через три недели после нападения, а за это время правительство Новой Зеландии поспешило внести изменения в законы об оружии и выяснить, как он смог осуществить нападения.

В четверг правительство провело единственный день общественных слушаний относительно новых законов, которые должны будут приняты 11 апреля.

Новый закон, который получит широкую поддержку в парламенте, запретит большинство видов полуавтоматического оружия, в том числе используемого в мартовском теракте.