Пенза - стрелы в праведных мусульман

Среди многих мусульман популярны слова, приписываемые двоюродному брату и зятю пророка Мухаммада (с.а.в.) Али ибн Абу Талибу (четвертый праведный халиф): «Если хочешь узнать, где самые праведные из мусульман, смотри, в каком направлении летят стрелы кафиров».

Также подобное высказывание приписывают имаму Аш-Шафии, в несколько иной форме: «Спросили имама Аш-Шафии: «Как узнать приверженцев истины во время смут?» Он ответил: «Следуй за стрелами врагов, они приведут тебя к ним».

Независимо от того, достоверны ли эти слова, или кем-то придуманы позже, они хорошо передают суть нынешней кризисной ситуации с мечетями Пензы, когда смутьяны и фитначи во главе с Джафяром Куряевым пытаются перевести мечети, относящиеся к Совету муфтиев России, еще большему смутьяну и фитначу Асиату Уразаеву, главарю марионеточного Централизованного ДУМ Пензенской области.

Здесь главным лучником, пускающим стрелы в мусульман (в информационном пространстве), оказался как бы мусульманский сайт Исламньюс.

Собрание 23 марта в Доме молодежи, о котором уже написаны десятки публикаций в разных СМИ, началось после 17:30, а на сайте Исламньюс через час уже появилась лживая статья некоего Ивана Бочкарева под названием "Почему СМР лишился главной мечети Пензы".

Понятно, что текст написан заранее, в ходе подготовки спецоперации по отъему мечети. Понятно, что между фитначами Джафяром Куряевым и Асиатом Уразаевым (а также их кураторами из властей и спецслужб) и администрацией сайта Исламньюс есть тесная и прямая связь.

Весь лживый и клеветнический пафос публикации направлен на муфтиев Равиля Гайнутдина, Мукаддаса Бибарсова и Исляма Дашкина.

А фитнача Джафяра Куряева уважительно называют "независимым мусульманским деятелем". Также нахваливают второго фитнача Асиата Уразаева, который якобы "способствовал прекращению конфликта в мечети" в Средней Елюзани.

Тут же муфтия Дашкина обвиняют в экстремизме. На этом следует остановиться отдельно, так как это обвинение повторяется в дальнейших публикациях.

Как изобретают "экстремистов"

Сначала в трех мечетях ДУМ ПО "находят" книжки и брошюрки из списка экстремистских материалов. Мягко говорят престарелым имамам - ну ничего, что книжки не ваши, ничего, что вы их никогда не видели, пожалуйста, подпишите протокол, самое большое штраф в тысячу рублей. Доверчивые старики подписывают, оплачивают штраф в 2-3 тысячи. А потом приходит бумага, что этот старик - экстремист, поэтому не имеет права быть имамом. Старика приходится снимать с своей должности, до исполнения года с момента оплаты штрафа. После этого его можно снова избирать имамом - он уже не считается экстремистом.

Но цель пензенских чиновников - не только имамы и внесение хаоса в работу отдельных мечетей. Они собирают свои бумажки и прокуратура выносит муфтию Дашкину "предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности в связи с неоднократными нарушения закона, связанными с массовым распространением экстремистских материалов в приходах ДУМ ПО".

Вот так - сначала "находят" брошюрки где-то в татарских селениях, а потом обвиняют муфтия Исляма Дашкина в экстремизме. И теперь размахивают этим обвинением - Дашкин экстремист...

В огороде бузина, а в Киеве дядька

По российскому законодательству ДУМ ПО, возглавляемый Дашкиным, отдельное юридическое лицо. И каждая местная мусульманская организация - тоже отдельное юридическое лицо. Поэтому ни ДУМ ПО не отвечает по обязательствам своих местных организаций, ни эти местные организации (махалли) не отвечают по обязательствам ДУМ ПО.

Об этом говорится в разных законах РФ и в Гражданском кодексе РФ.

Например, в соответствии с пунктом 2 ст. 6 Федерального закона "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ: "... Учредители, участники (члены) общественных и религиозных организаций (объединений) не отвечают по обязательствам указанных организаций (объединений), а указанные организации (объединения) не отвечают по обязательствам своих учредителей, участников (членов)".

Статья 123.28 ГК РФ гласит: "4. Учредители религиозных организаций не отвечают по обязательствам этих организаций, а эти организации не отвечают по обязательствам своих учредителей".

Об этом же речь идет в других законах и в Налоговом кодексе. Муфтий Дашкин обжаловал предупреждение прокуратуры, однако суд не стал обращать внимание на законы и аргументы - оставил предупреждение в силе. Дашкин подаст апелляцию - ну уж слишком грубое нарушение законов.

Но чиновники на голубом глазу утверждают - так Дашкин экстремист же...

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать

Еще одно лживое обвинение в адрес муфтия Дашкина тиражируется в этой же и дальнейших публикациях: "Недальновидная политика Дашкина в отношении приходов вызвала внутри- и межконфессиональное напряжение, способствовала осложнению взаимоотношений мусульман с властью в целом ряде сел, таких как Демино, Октябрьское, Верхняя Елюзань, поселках Исса и Сосновоборск, а также в городе Кузнецке".

Эта такая наглая чиновничья ложь, что даже удивительно.

Проблемы по перечисленным населенным пунктам, а также еще по нескольким, как раз прямая вина местных и пензенских чиновников. Здесь нет места для разбора и цитирования документов по всем случаям, но по двум селам Неверкинского района все же можно остановиться.

Так, в селе Октябрьское Неверкинского района в 2013 г. глава района Юрий Моисеев инициировал и лично поучаствовал в сходе граждан - для захвата мечети, входящей в состав Совета муфтиев России (через ДУМ ПО) с 1996 года, в пользу Регионального ДУМ ПО (Абубекер Юнкин). Эта мечеть с момента постройки жителями села всегда входила в состав СМР. Захватив мечеть, вандалы, которым помог Юрий Моисеев, уничтожили мемориальную табличку, свидетельствующую о том, кем и когда была построена данная мечеть. До сих пор идут суды, в которых пострадавшая сторона, махалля, относящаяся к ДУМ ПО, все время проигрывает. Кто бы сомневался...

В том же Неверкинском районе, в селе Дёмино, упомянутый выше Юрий Моисеев в 2017 г. стал центральной фигурой при проведении захвата местной мечети. Построенная в 1997 г. мечеть села Дёмино была открыта с участием муфтия Равиля Гайнутдина, и всегда входила в СМР (через ДУМ ПО). Однако группа заговорщиков - люди все того же РДУМ ПО (Абубекер Юнкин) - изготовила документы о выделении земельного участка, а потом и якобы строительства новой мечети - на месте мечети, которая уже стояла здесь в течение 20 лет. Без бумаг, подписанных Юрием Моисеевым, такое было бы невозможно.

Конечно, никто мечеть заново не строил, просто изготовили фальшивые бумаги.

Захватчики и в этом случае уничтожили мемориальную доску об открытии мечети и закрыли плафонами выложенную в кладке здания дату строительства мечети. Несмотря на то, что ситуация в селе Дёмино продолжает оставаться предметом судебного разбирательства, пензенские власти не дают оценку действиям Юрия Моисеева, который не только незаконно вмешивается во внутреннюю деятельность мусульманских организаций, входящих в состав СМР и ДУМ Пензенской области, но еще и подписывает заведомо ложные документы.

Суды идут и по мечети села Демино, и, как и следовало ожидать, наглые захватчики, подделавшие при помощи главы документацию, продолжают выигрывать.

Так чья политика "в отношении приходов вызвала внутри- и межконфессиональное напряжение, способствовала осложнению взаимоотношений мусульман с властью"? Вопрос к тем, кто обвиняет Дашкина - "Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"

Дашкин штурмует Дом молодежи?

28 марта на том же Исламньюс (который в просторах интернета уже начали назвать Фитнаньюс и Шайтанньюс) появился новый клеветнический опус того же якобы Ивана Бочкарева под названием "Битва за Соборную мечеть Пензы (ВИДЕО)". И был моментально растиражирован в пензенских СМИ - а куда им деваться - накажут.

Здесь опять клевета на муфтия Исляма Дашкина - теперь его обвиняют в том, что он якобы командовал попыткой штурма дверей коридора, через который можно было пройти в комнату, где шло полутайное собрание Джафяра Куряева со своими родственниками и друзьями.

Если просмотреть многочисленные видео этих событий, ясно видно, что ничего подобного не было. Мало того, если бы десятки мусульман, прошедших в Дом молодежи, захотели, они могли бы легко смести с дороги Джафяра Куряева с его братом и племянником. С момента, как они оказались лицом к лицу у дверей коридора, прошло не менее 7-8 минут, пока фсбшники и омоновцы вошли в вестибюль и разъединили противоборствующие стороны.

Муфтий Дашкин имел полное право присутствовать на собрании, о чем он говорил сначала братьям Куряевым, не пропускавшим его, а потом и прибывшим фсбшникам. Во-первых, как член Президиума Совета муфтиев России, а во-вторых, как имам-хатыб Пензенской Соборной мечети, назначенный муфтием Равилем Гайнутдином в мае 2014 года. Но его так и не пустили.

Также не пустили на собрание учредителя мусульманской организации "Соборная мечеть" Али Кудюшева. Джафяр Куряев заявил, что его нет в списке. Эти факты - грубейшее нарушение российских законов.

Сожжение авто

В негативных публикациях со стороны чиновничества то и дело упоминается факт сожжения автомобиля Джафяра Куряева в 2016 году. Такое было. Но никто не пишет, что сначала, 11 сентября 2016 г., был сожжен более дорогой автомобиль Юсефа Бухминова, которого летом избрали на место Джафяра. Сейчас протокол того собрания чиновники уже называют "фиктивным", а тогда они предприняли весьма массированные усилия, чтобы Управление Минюста по Пензенской области отказало в регистрации изменений. Это была отдельная эпопея. Тогда Джафяр и его приспешники прямо угрожали Юсефу, а потом сгорел его автомобиль. Поджигатели не были найдены, хотя грешили на уголовников, стоящих за Куряевым. А потом, 24 ноября, сгорел и автомобиль самого Куряева. Потом пришла весточка из уголовного мира Пензы - никто из них не сжигал эти авто, это сделали спецы откуда надо. Так сказать, подожгли, чтобы разжечь вражду.

В чем корысть чиновников

Корысть некоторых пензенских чиновников (часто называют имя Василия Трохина, зампреда областного правительства) во внесении смуты среди местных мусульман понятна.

Мусульмане для многих современных российских чиновников, особенно тех, кто лично участвовал в боевых действиях в Афганистане, Чечне, Сирии - это враги. Но их нельзя просто взять и перестрелять. Хотя желающие есть. К тому же от этих бусурман есть конкретная польза - налоги в бюджет.

Значит, надо привести мусульман в такое состояние, чтобы ими можно было помыкать так, как хочется.

Как это сделать? Как не позволить развиваться исламу в отдельно взятой Пензенской области?

Ответ очевидный - надо сделать имамами и муфтиями тех, кто слаб в профессиональном отношении – тех, у кого небольшое религиозное образование, тех, чье личное поведение очень далеко от норм ислама, тех, кто на крючке из-за совершенных преступлений.

А сильных, грамотных и искренних мусульман - давить и прессовать.

В начале 2000-х в Пензенской области было два муфтията - от Равиля Гайнутдина и от Талгата Таджутдина. А теперь, стараниями некоторых чиновников, - три муфтията и одно ахундство. Причем действия чиновников явно направлены в пользу Асиата Уразаева и Абубекера Юнкина, с их малочисленными махаллями, и против Исляма Дашкина, с его почти 40 организациями в составе муфтията. Это и понятно - поддерживай слабых против сильного...

Если религиозные деятели полностью подконтрольны властям, мусульман можно унижать сколько душа пожелает.

Чиновники не хотят и вспоминать, что из мировых религий сюда первым пришел ислам - часть буртасов приняла ислам еще 9-10 вв.

Также на территории Пензенской области находится Наровчат – центр распространения ислама в Золотой Орде - в первой четверти 14 века. Сюда были привезены сотни мусульманских ученых, тысячи шакирдов и имамов из тех областей государства, где их было много, в основном из Хорезма.

Хан самого могущественного в то время государства в мире - Золотой Орды - Узбек-хан, он же султан Гийяс-ад-Дин Мухаммад, сидел в "Северном улусе", т.е. в улусе Мохши. Тогда на территории нынешней Пензенской области жили и мусульмане, предки нынешних татар, и язычники - мордва и чуваши. Татары не трогали религии других народов, не трогали даже язычество.

Неприлично не помнить историю. Она имеет свойство повторяться...

В чем корысть клана Куряевых

Джафяр Куряев с 2002 года, когда его избрали председателем организации "Соборная мечеть", имел немалые доходы с рынка на территории мечети. Когда наконец-то этот рынок в прошлом году закрыли, была надежда, что Джафяр уйдет - ведь финансовый поток резко сократился. Но Куряевы решили не уходить просто так - возможно, они пытаются монетизировать те позиции, которые сейчас занимают, попыткой перевода сразу обеих мечетей марионеточному ЦДУМ ПО Асиата Уразаева.

Ситуация

Ситуация с мусульманской уммой в Пензе и области сейчас ненормальная. Многолетняя "работа" пензенских чиновников по выращиванию и пестованию выродков из мусульман привела к некоторым результатам - умма раздроблена, мечети отнимают беспредельно в пользу двух любимчиков властей - Асиата Уразаева и Абубекера Юнкина.

Но, как считают мусульмане, все в руках Аллаха и только Он решит, где кому быть в конечном итоге...