Таджикистан: уголовное дело на студента за ролик о хиджабах

Таджикский студент, живущий в германском Дюссельдорфе, который в декабре 2018 года опубликовал в YouTube видео с критикой запрета хиджабов, на родине стал фигурантом уголовного дела об экстремизме. Его родителей уже дважды вызывали в милицию для разговоров о его поведении. Об этом сам студент рассказал сайту «Ахбор».

Студент, который учится в одном из вузов Дюссельдорфа на разработчика сайтов, рассказал, что не является членом какой-либо оппозиционной организации, а видеоролик записал лишь, чтобы выразить свою позицию относительно угнетения верующих. Об пояснил, что во время одного из рейдов его сестру заставили снять хиджаб, что вынудило его позвонить в МВД, чтобы выяснить, на каком основании девушек и женщин мусульманок останавливают на улице.

13-минутное видео с записью звонка блогера Abdurahmon 09 по телефону доверия МВД Таджикистана, и его дискуссии с дежурным офицером на тему запрета хиджабов, появилось в интернете 29 декабря 2018 года на канале Haq TJ, где собрало более сотни тысяч просмотров.

Силовики Таджикистана установили личность автора видео. А уже 13 февраля его отца, уроженца Вахдата, живущего в Душанбе, вызвали на допрос в ОМВД Бохтара на юге Таджикистана. Затем, в начале марта, его родителей допросили уже в силовых органах города Вахдат.

«Им сказали, что их сын в Европе примкнул к нежелательным группам и действует против государства. Сказали, чтобы мои родители посоветовали мне сидеть тихо и не вмешиваться в политику, так как против меня уже возбуждено уголовное дело», — сообщил студент.

Блогер позвонил следователю, который ведет его дело, и тот пообещал, что его амнистируют, если он добровольно вернется в Таджикистан. «Я спросил, в чем моя вина, чтобы меня простили? Он ответил: ты выпустил видео против государства», — рассказал 22-летний Абдурахмон 09, добавив, что следователь не смог объяснить, что это означает.

Студент, по его словам, получил в Германии статус беженца и не собирается возвращаться. Разговор со следователем и офицером ГКНБ Таджикистана о хиджабах студент тоже записал и выложил на канале YouTube.

Напомним, что в Таджикистане режим Рахмона разъясняет населению, что хиджаб якобы «противоречит национальным традициям», и запрещает женщинам в хиджабах входить во многие государственные и социальные учреждения, в том числе больницы, школы и ЗАГСы. В стране периодически проводятся рейды, в ходе которых силовики насильно снимают хиджабы с женщин и сбривают бороды мужчинам.