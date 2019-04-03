Статуя Будды в ОАЭ: предмет культа или искусства?

В Объединенных Арабских Эмиратах на трассе Шейха Зайеда E11 появилась вот эта огромная статуя Будды. Многие мусульманские комментаторы посчитали, что эта статуя поставлена для поклонения многочисленных индийских мигрантов, другие просто не поверили в саму новость. Как же мол так, ведь это уже перебор даже для ОАЭ.

На самом деле это действительно ОАЭ и эта статуя действительно появилась на трассе около Абу-Даби 1 апреля, о чем с гордостью пишет эмиратовский ресурс National. Правда, она все же не для поклонения там поставлена, а как часть выставки второй дорожной галереи Лувра Абу-Даби.

Это репродукция деревянного Гуаньинь, «Бодхисаттвы Сострадания» из Китая, датируемого между 1050 и 1150 годами, которая приветствует посетителей, когда они приходят в галерею Азиатских торговых путей в музее.

Вот он сидит в самом музее:



Придорожная версия - одна из первых инсталляций для дорожной галереи, которая официально стартует в воскресенье, 7 апреля. В галерее огромных репродукций будет представлено 10 произведений искусства, три из которых представляют собой гигантские скульптурные композиции из коллекции Лувра Абу-Даби. Уже были установлены некоторые скульптуры, включая этого будду, а также принцессу Бактрии.

Со следующего воскресенья каждый проезжающий водитель сможет настроиться на радио 1 FM (100,5 FM), Classic FM (91,6 FM) и Emarat FM (95,8 FM), и по мере движения к дисплею может автоматически прослушать 30-секундную историю о каждой работе.

«Эта дорога очень важна, она связывает два главных города», - сказал Мануэль Рабат, директор Лувра Абу-Даби, на презентации прошлогодней Дорожной галерее. «Мы подумали, что мы можем добавить интересным, творческим процессом? Давайте доведем контент до людей, если они могут чему-то научиться, мы можем немного изменить монотонность вождения».

В общем, статую поставили как предмет искусства, а не поклонения. Но стало ли от этого лучше, учитывая категорический запрет на скульптуру в Исламе вообще, и на тот факт, что именно эта скульптура все же несет религиозный смысл? И если это сомнительное искусство уже даже не ограничивается музеем, а намеренно и открыто демонстрируется на важнейшей трассе страны — разве это не проблема?