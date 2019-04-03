В Турции по требованию правящей партии пересчитывают голоса

Правящая Партия справедливости и развития (AK Parti) подала во вторник апелляции для обжалования результатов муниципальных выборов в двух крупнейших городах Турции — Анкаре и Стамбуле, сообщает Sabah.

«Мы в ходе выборов зафиксировали случаи подлога и различные нарушения, в связи с этим мы подали протест в 39 районах Стамбула», — заявил глава стамбульского отделения ПСР Байрам Шеноджак.

По его словам, более 2,5 тысяч голосов в пользу ПСР не были засчитаны.

Партия также подала апелляции в 25 районах столицы Анкары касательно 3.217 избирательных урн, с которыми были зафиксированы нарушения.

По последним данным Высшей избирательной комиссии (YSK), на муниципальных выборах в Стамбуле кандидаты от ПСР одержали победу в 24 районах, оппозиционная Республиканская народная партия (CHP) — в 14. Еще в одном районе города победил кандидат от Партии националистического движения (MHP).

На выборах мэра Стамбула, где зарегистрировано более 10 миллионов избирателей, разница между двумя главными оппонентами составляет менее 24 тысяч голосов.

После обработки 100 процентов голосов лидирует кандидат оппозиционного «Национального альянса» от РНП Экрем Имамоглу, набрав 48,79 процента, у его соперника из «Народного альянса» от ПСР Бинали Йылдырыма — 48,51 процента.

Цифры, к слову, намекают, что какой-бы кандидат не стал мэром, в любом случае он будет выбором меньшинства, так как ни одному кандидату не удалось набрать даже половины голосов.

Требование пересчитать голоса не является чем-то новым для турецких выборов — практически каждый выборы, начиная с 2014 года сопровождаются заявлениями о фальсификациях. Однако, в данный момент такие заявления звучат не со стороны оппозиции, как обычно, а со стороны правящей партии, представители которой годами убеждали весь мир в высочайших качествах турецкого избирательного процесса.

Естественно, многие наблюдатели считают, что правящая партия просто не желает признать поражение на выборах в столь символичных для себя городах, как Анкара и Стамбул (особенно Стамбул!). Сами же члены партии и ее сторонники приводят множество фактов, призванных указать на подтасовки, например, многочисленные случаи, когда на одном и том же участке отданы сотни голосов за ПСР в местный совет и один голос за кандидата от ПСР в мэры.

Вообще турецкий интернет сейчас полон фейков на тему выборов, слухов о возвращенных голосах разным партиям, арестованных фальсификаторах и т. д. Разобраться, что из этого правда, а что нет, пока что сложно.

Как бы то ни было, в ближайшие дни мы будем свидетелем ожесточенной борьбы за Стамбул и вероятно Анкару.