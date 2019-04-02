Выборы в Украине и России: почувствуйте разницу

Вчера в Госдуму РФ был внесен проект закона о признании недействительными выборов президента Украины - по мнению российских депутатов, они не соответствуют демократическим стандартам.

Напомним, что в первом туре состоявшихся в Украине выборов приняли участие 44 кандидата, оппозиционный кандидат почти c двойным отрывом обошел действующего президента, который в свою очередь недалеко ушел от другого основного оппозиционного кандидата, а кроме того в нем принял участие, собрав немало голосов, кандидат, накануне голосования отправившийся за публичной поддержкой в Москву и получивший ее там от властей враждебного государства.

То ли дело Россия! До нее Украине расти и расти! До такой степени, что основной противник нынешнего режима в ней вообще не допускается до президентских выборов, а допущенный кандидат от системной оппозиции оказывается под угрозой лишения своего бизнеса.

Но ладно федеральный уровень - рассмотрим проблему на примере того, что поближе мусульманам. Так, наши читатели в курсе, что недавно с выборов главы Республики Башкортостан был снят посредством ареста и возбуждения против него уголовного дела главный конкурент действующего и.о. главы Айрат Дильмухаметов. Через год после третьей по счету политической отсидки (в колонии строгого режима) ему угрожает четвертый срок лишения свободы - по обвинению в призывах к нарушению территориальной целостности РФ, в качестве которых кваллифицированы "призывы к созданию новой федерации".

Впрочем, на выборах в Башкортостане тоже будет своя "оппозиция". Так, вчера, в международный день смеха о выдвижении своей кандидатуры на пост главы республики заявил некто Алексей Молокин, ранее возглавлявший республиканское отделение партии ценителя мужской африканской красоты Эдуарда Лимонова, и близкий к ЛДПР, которая, скорее всего, и поддержит его кандидатуру.

Тут, конечно, можно было бы возразить, что политические и сексуальные предпочтения партийных лидеров новоявленного кандидата - это дело вкуса, а само их участие этих выборах как раз свидетельствует о том, что в России тоже есть оппозиция.

Но есть одно но. Как сообщает известный в республике правозащитник и узник совести Роберт Загреев, именно Молокин в 2009 году выступал как засекреченный свидетель ФСБ под псевдонимом Абдулло Кадыров, давший показания, использованные для посадки Айрата Дильмухаметова. Из самих этих показаний видно, что их давал человек, активно принимавший участие в деятельности оппозиции в республике, и на этой почве вошедший в доверие Дильмухаметову. Который тоже подтверждает, что секретный свидетель и крот ФСБ - никто иной как Молокин, нынешний "оппозиционный кандидат на пост главы РБ".

Забавно, что другим подобным "оппозиционером" является Дмитрий Чувилин - координатор местного "Левого Фронта", по словам Загреева и Дильмухаметова, также опекаемый спецслужбами в обмен на сотрудничество.

Конечно, в такой оценке можно усомниться, однако, вот какое дело - Дильмухаметов сидит уже в четвертый раз, свое отсидел и Загреев, а вот Чувилин, как и Молокин вольготно изображают из себя оппозицию действующему главе республики. "Совпадение? Не думаю..."

Вот и иллюстрация разницы в выборах двух стран, в одной из которых в них свободно участвуют представители оппозиции, вплоть от откровенно антигосударственной, а президент с трудом выходит во второй тур, а в другой представителей реальной оппозиции не допускают до выборов, а те, кто в них под видом таковых участвуют, оказываются давними информаторами и подопечными спецслужб.