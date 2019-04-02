Большинство евреев Израиля считают аморальной оккупацию Палестины, но не собираются что-то менять

Новый опрос, проведенный институтом Ван Лира в сотрудничестве с Форумом согласия граждан и Институтом Шахарита, показал, что 71% евреев в Израиле считает, что у израильского контроля над палестинцами существует моральная проблема, сообщает The Jerusalem Post.

Более того, 78% израильских евреев считают, что контроль над палестинцами в Иудее и Самарии (то есть, на Западном берегу) это не хорошо для Израиля.

Опрос, который был представлен под заголовком «Религиозная вера, мир и сосуществование», изучил позиции израильской общественности в отношении мира и контроля Израиля над палестинцами на Западном берегу.

Опрос также показал, что 78% евреев и 93% арабов в Израиле согласны с тем, что мир с людьми других вероисповеданий является важной ценностью в их религии, а 51% евреев и 72% арабов согласны с тем, что религиозные лидеры, представляющие различные религии в регионе, должны принимать участие в принятии решений, касающихся мира.

«Тот факт, что различные группы в израильском обществе - евреи и арабы - не связаны с известным либеральным дискурсом мира, не означает, что у них нет ценностного подхода к миру», - сказал доктор Эйлон Шварц, глава института Шахарит.

Наличие «чувства вины» у большинства израильских евреев это хорошая новость. Плохая же новость заключается в том, что примерно такое же количество евреев не собирается что-либо предпринимать, чтобы изменить ситуацию.

Тот же опрос показал, что несмотря на высокий процент тех, кто утверждает, что контроль над палестинцами это плохо для самого Израиля, только 12% считают, что его следует немедленно прекратить, в то время как большинство населения (66%) считает, что альтернативы в настоящее время нет. И можно не сомневаться, что на ближайших выборах, которые пройдут уже в этом месяце, абсолютное большинство израильских евреев проголосует именно за те партии и тех кандидатов, которые убеждены, что контроль над палестинцами необходим Израилю.