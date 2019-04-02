Саудовская Аравия дала детям Джамаля Хашакджи дома и деньги

Саудовская Аравия предоставила четверым детям убитого журналиста Джамала Хашакджи «дома на миллион долларов» и «ежемесячные пятизначные выплаты» в качестве компенсации за убийство их отца, сообщает газета The Washington Post.

Королевство пытается прийти к долгосрочному взаимопониманию с членами семьи Хашакджи, чтобы побудить их молчать и воздержаться от критики в связи с убийством их отца саудовскими агентами, сообщает газета.

По словам газеты, в ближайшие месяцы могут быть предложены более крупные выплаты «возможно, десятки миллионов долларов за раз» в рамках переговоров о «кровных деньгах», согласно сообщениям нынешних и бывших саудовских чиновников, а также близких родственников.

Ожидается, что переговоры о дальнейших выплатах состоятся после судебных процессов над обвиняемыми убийцами Хашакджи, по словам чиновников и других лиц, которые говорили с газетой на условиях анонимности.

Напомним, что саудовские агенты убили Хашакджи, сотрудника The Washington Post, который жил в США, 2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он отправился собирать документы для своей планируемой свадьбы.

Критик Саудовского правительства и наследного принца, Хашакджи сопротивлялся давлению Эр-Рияда, требовавшего, чтобы он вернулся домой.

Его дети, две дочери и два сына, не критиковали королевство, несмотря на осуждение во всем мире убийства их отца.

Король Саудовской Аравии Салман одобрил «передачу домов и ежемесячные платежи в размере 10 000 долларов США или больше каждому брату и сестре» в 2018 году в качестве подтверждения того, что «была совершена большая несправедливость», и в качестве предложения «замять дело», цитирует The Washington Post бывшего чиновника.

Представитель Саудовской Аравии заявил, что выплаты соответствуют давнему обычаю Саудовской Аравии предоставлять финансовую помощь жертвам преступлений.

«Такая поддержка является частью наших обычаев и культуры», - сказал чиновник, сообщает Washington Post.

«Это ни к чему не привязано», - сказал он, очевидно, отвергая обвинения в том, что платежи используются, чтобы купить молчание семьи.

До сих пор дети Хашакджи, по сообщениям, получили дома на 4 млн долларов в Джидде, в комплексе, где живет их старший брат Салах. В сообщении говорится, что трое других детей живут в США и ​​«скорее всего продадут свои новые саудовские дома».

Салах Хашакджи планирует остаться в Саудовской Аравии, что может быть одной из причин, по которой его братья и сестры не высказались против властей королевства.

Его две сестры, Нора и Разан Джамаль написали, что их отец «не был диссидентом» в статье Washington Post в ноябре прошлого года, в которой не упоминалось, кто его убил и почему.

Салах не стал комментировать финансовые вопросы, когда газета связалась с ним в понедельник. Он, очевидно, ведущий переговорщик от семье Хашакджи. Брат наследного принца Мухаммада бин Салмана и бывший посол Саудовской Аравии в США Халид бин Салман, как сообщается, представляет власти королевства в этом вопросе.

Напомним, что саудовские власти неоднократно отрицали, что наследный принц имел какое-либо отношение к убийству, хотя американские спецслужбы со «средней и высокой уверенностью» пришли к выводу, что именно он заказал убийство.

Власти Саудовской Аравии описывают убийство как мошенническую операцию, проведенную командой, которая намеревалась вернуть Хашакджи в Эр-Рияд.

Главный помощник принца Сауд аль-Катани был частью команды и был уволен вскоре после убийства Хашакджи, хотя наследный принц продолжал получать от него советы еще в январе.

В ноябре государственный обвинитель Саудовской Аравии предъявил обвинение 11 неназванным подозреваемым, включая пятерых, которым грозит смертная казнь по обвинению в "приказе и совершении преступления".

Если эти люди будут осуждены, это может позволить членам семьи Хашакджи принять финансовую компенсацию в качестве альтернативного наказания (кысас — выкуп за убитого).

Такое соглашение может также закрыть дело в соответствии с законодательством Саудовской Аравии, при этом ни принц, ни старшие помощники, предположительно причастные к убийству, так и не предстанут перед судом.