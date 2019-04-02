Пентагон прекращает поставки оборудования для истребителя F-35 в Турцию

Пентагон приостановил поставки оборудования, связанного с истребителями F-35, в Турцию, до тех пор пока Анкара не откажется от поставок российской системы противоракетной обороны.

США неоднократно предупреждали Турцию о том, что российская система С-400, которую она намерена купить, поставит под угрозу безопасность самолета F-35, которую производит американская компания Lockheed Martin.

Официальные представители США, в разговоре с Reuters на условиях анонимности, заявили, что следующая партия учебного оборудования и все последующие поставки материалов F-35 были отменены.

«До тех пор, пока Турция не примет однозначного решения отказаться от покупки российской С-400, мероприятия, связанные с поддержкой боеготовности турецких F-35, прекращаются, - заявил представитель минобороны США, подполковник ВВС Майк Эндрюс. - В то же время, наш диалог с Турцией по этой важной теме продолжится».

Анкара, которая является производственным партнером по созданию самолета-невидимки, а также союзником США по НАТО, до сих пор не желает отказаться от своей запланированной покупки.

Этот шаг Вашингтоне произошел всего через несколько дней после того, как министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова заключить сделку по покупке российской системы и обсуждает сроки поставки.

На прошлой неделе четыре сенатора США представили двухпартийный законопроект, который запрещал бы передачу F-35 в Турцию, пока правительство США не подтвердит, что Анкара не будет покупать С-400.

Напомним, что разногласия по поводу F-35 являются лишь очередным дипломатическим спором, который безусловно обострит отношения между США и Турцией.

Две страны, союзных на словах, но не на деле, расходятся во мнениях по поводу ближневосточной политики, включая войну в Сирии, поддержку американцами СДС и санкции против Ирана. Кроме того, Анкара требует от США экстрадиции Фетхуллала Гюлена, которого она обвиняет в организации попытки государственного переворота.

Ожидается, что решение США по поводу F-35 осложнит запланированную на этой неделе поездку Чавушоглу в Вашингтон на саммит НАТО.

Агентство Reuters сообщило на прошлой неделе, что Вашингтон рассматривает вопрос о том, сможет ли он исключить Турцию из производства F-35.

Турция изготавливает детали фюзеляжа самолета, шасси и дисплеи кабины.

В попытке убедить Турцию отказаться от своих планов купить С-400, США предложили более дорогую противоракетную систему Patriot американского производства по сниженной цене, срок которой истек в конце марта.

Турция же проявляет интерес к системе Patriot, но не за счет отказа от С-400.

Напомним, что свою приверженность сделке с Россией турки оправдывают тем, что Россия передаст им технологии производства С-400, и что Анкара и Москва будут совместно производить ракетные комплексы. Однако, никаких подтверждений со стороны РФ о передаче технологий до сих пор не прозвучало. Более того, российская сторона всегда отрицала совместное производство и передачу технологий. Так, Дмитрий Шугаев, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, сообщил в феврале этого года для РИА "Новости":

"Мы готовы пойти на локализацию производства отдельных элементов этой системы. При этом никакой опасности передачи или копирования чувствительной для нас технологии не произойдет", — сказал Шугаев.

То есть, в Турции могут собирать какие-то не самые важные элементы комплекса, но всю технологию никто туркам не собирается передавать.

Сам же Эрдоган ссылался на личную договоренность с Путиным. В общем, пока есть вероятность, что Анкара может заплатить всем военным, политическим и экономическим сотрудничеством с Западом, и при этом не получить взамен никаких технологий.