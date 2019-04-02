Африканские мигранты захватили ливийский танкер и потребовали плыть в Европу

Мигранты, которых спас в открытом море ливийский нефтяной танкер, захватили судно, как только узнали, что оно направляется в Ливию, а не Европу, рассказывает капитан корабля.

Надер Аль-Хиблу, 42-летний ливийский капитан корабля Эль-Хиблу-1, рассказал, что он и пять других членов экипажа опасались за свои жизни, так как их просто могли убить во время «ужаса», разыгравшегося на этой неделе в море. Он сказал, что угрозы, вызванные беспорядками мигрантов, заставили его согласиться с их требованием, чтобы он отвез их в Европу, а не обратно в Ливию.

«Они напали на рубку, сильно избили двери и окна, и угрожали разбить судно», - сказал Аль-Хиблу.

«Они сошли с ума, и они кричали и вопили: «Возвращайся! Возвращайся! Возвращайся!»- сказал он.

В течение многих лет Средиземное море было местом драмы и смерти, поскольку отчаянные мигранты из Африки и Ближнего Востока отправляются в море с помощью контрабандистов, в мечтах о лучшей жизни в Европе.

В прошлом году 2299 человек погибли в море, пытаясь попасть в Европу, и опасное путешествие уже убило 311 человек в этом году.

Сообщается, что мигранты на корабле восстали против возвращения в Ливию, где в лагерях для задержанных их регулярно избивают, насилуют и подвергают пыткам. Некоторые группы помощи даже назвали такие пиратские действия мигрантов «самообороной» против бесчеловечной миграционной политики Европы.

Но теперь есть серьезные опасения, что некоторые капитаны торговых судов могут просто не захотеть спасать мигрантов из тонущих лодок в будущем, из опасений, что могут потерять контроль над своими кораблями.

Аль-Хиблу рассказал, что драма началась во вторник днем на прошлой неделе, когда его танкер направлялся из Стамбула в Ливию. С ним связался военный самолет, летевший над ним — то ли мальтийский то ли итальянский, - предупредив его о лодке с людьми, которые нуждались в помощи.

В тонущей лодке было 98 мужчин, женщин и детей.

«Я взял людей в лодку, и было шесть человек, которые отказались зайти на борт, опасаясь, что я отвезу их обратно в Ливию», - сказал он.

Затем он направил свой корабль в Ливию. Все это время мигранты думали, что корабль плывет в Европу. По словам капитана, они «были расслаблены и счастливы и ничего не делали на протяжении всей поездки».

Аль-Хиблу предупредил ливийские портовые власти, когда приблизился к побережью, но помощь не пришла. По его словам, когда на горизонте появилась ливийская столица Триполи, около 25 мужчин мигрантов начали нападение.

«Они схватили принесли тяжелые металлические инструменты и начали бить и разбивать корабль, угрожая, что они разорвут судно в клочья», если судно продолжит путь в Ливию, сказал он. «Это был ужас. Я не очень заботился о корабле, больше о членах команды».

Эль-Хиблу снова позвонил в порт в Ливии и сказал им, что экипаж направляется на север в сторону Европы: «Они убьют меня и всех нас, если мы не вернемся. Мы отходим».

Представитель ливийской береговой охраны Айюб Гассим говорит, что они отправили две лодки по горячим следам, но танкер был быстрее, чем их лодки.

Когда танкер двинулся на север, начали распространяться новости, что он шел то ли к Мальте то ли к итальянскому острову Лампедуза. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, известный своей анти-мигрантской позицией, заявил, что Италия не примет их.

Сначала Мальта также настаивала, что не примет судно в своих водах. Но в четверг утром мальтийские спецназовцы взяли штурмом судно и задержали пять человек, подозреваемых в руководстве угоном судна. На них надели наручники, когда судно пришвартовалось в столице страны Валлетте.

Вчера трем африканцам предъявили обвинение в угоне судна. Один из обвиняемых был идентифицирован как Абдалла Бари, 19-летний мигрант из Гвинеи. Имена еще двоих — 15-летнего парня из Гвинеи и 16-летнего из Кот-д'Ивуара — не могут быть названы, потому что они были несовершеннолетними.

Однако, что совсем неожиданно, обвинения могут быть предъявлены и капитану. Как сообщает мальтийская полиция, его могут обвинить в контрабанде людей. Полиция и следственный судья расследуют возможность того, что он мог «ввести в заблуждение» власти, утверждая, что он потерял контроль над судном, чтобы войти в мальтийские воды.