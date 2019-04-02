Израиль расширил зону рыбной ловли для Газы

Израиль расширил разрешенную зону рыболовства в осажденном секторе Газа в рамках соглашения о прекращении огня с ХАМАС, группой, которая управляет анклавом.

Сделка, заключенная при посредничестве Египта, включает в себя расширение промыслового лимита вдоль побережья Средиземного моря с приблизительно 11 до 28 км впервые за последние годы с целью улучшения экономики Газы, которая в значительной степени зависит от рыболовства.

Расширения иногда происходят и обычно длятся всего три месяца за один раз.

С тех пор, как Израиль ввел наземную, воздушную и военно-морскую блокаду Газы в 2007 году после победы ХАМАС на выборах, рыбный сектор Газы пострадал, а его экспорт сократился.

Самый широкий диапазон, который Израиль разрешал за последние 10 лет, составляет 22 км, а порой предел был снижен даже до 1,85 км, говорит глава профсоюза рыбаков Газы Низар Аяш.

В соответствии с соглашениями Осло, подписанными в 1993 году, Израиль обязан разрешать промысел до 37 км, но это так и не было реализовано. Обильный рыбный промысел на небольшом участке за эти годы сократил популяцию рыб и истощил места размножения рыб.

Все же, несмотря на ослабление ограничений, прогноз погоды на понедельник заставил многих рыбаков быстро отплыть обратно к берегу.

«Здесь облачно, и здесь, в Газе, идет сильный дождь. Люди, которые собрались здесь, говорят, что им нужно вернуться в море», - говорят наблюдатели.

«Это одна из немногих жизнеспособных отраслей промышленности, это один из немногих способов, которыми люди в Газе могут зарабатывать деньги».

В секторе Газа зарегистрировано около 4000 рыбаков, которые эксплуатируют около 1000 лодок. Ограниченный доступ к материалам привел к тому, что большинству лодок не хватает необходимых обновлений для полноценной работы.

Профессия рыбака была признана опасной правозащитными организациями из-за преследования Израилем рыбаков в море.

Те, кто пытался выйти в море в понедельник утром, говорят, что надеются, что они смогут продолжить потом, но в то же время они говорят, что им все еще нужно «больше оборудования» для их лодок.

В воскресенье израильские власти также вновь открыли два пограничных перехода после того, как десятки тысяч палестинцев провели демонстрацию вдоль укрепленной стены с Израилем в ознаменование первой годовщины протестов Марша Возвращения.

Коммерческий переход Карам Абу Салем и переход Эрец с Газой были вновь открыты через шесть дней после их закрытия в результате перестрелки между Израилем и ХАМАС.