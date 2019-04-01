Саммит ЛАГ: Палестина и Голанские высоты в центре внимания

Лига арабских государств отвергла признание Америкой суверенитета Израиля над оккупированными Голанскими высотами и вновь призвала к созданию палестинского государства, заявив, что мир и безопасность в регионе зависят от решения многолетнего израильско-палестинского конфликта.

В заключительном заявлении после воскресного саммита в столице Туниса арабские лидеры подчеркнули свою «полную поддержку права Сирии» на Голанское плато, которое Израиль захватил у Сирии в войне 1967 года, и выразили решимость «продолжать усилия по возобновлению» мирных переговоров между Израилем и Палестиной.

Встреча в Тунисе проходила на фоне продолжающихся региональных волнений и конфликтов - от затяжных войн в Сирии и Йемене до нестабильности в Ливии и широкомасштабных антиправительственных протестов в Алжире и Судане и до большого дипломатического спора в Персидском заливе.

Хемайес Джинауи, министр иностранных дел Туниса, выступивший с заключительным заявлением 30-го саммита, назвал продолжающиеся конфликты в арабском мире "неприемлемыми".

«Примирение арабских стран является отправной точкой для стабильности в регионе», - сказал он.

Но в его заявлении не было ни слова о конкретных конфликтах в регионе. Вместо этого именно недавний шаг Вашингтона по Голанским высотам и палестинская проблема заняли центральное место.

Джинауи, подтверждая «центральное значение палестинского дела», заявил, что арабские лидеры привержены урегулированию конфликта на основе Арабской мирной инициативы 2002 года, которая предложила признать Израиль в обмен на полный уход с земель, оккупированных в ходе войны 1967 года, включая Голанские высоты, оккупированный Восточный Иерусалим и Западный берег.

Выступая ранее в тот же день, король Саудовской Аравии Салман бин Абдуль-Азиз Аль Сауд повторил, что его королевство поддерживает палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, в то время как король Иордании Абдуллах, хранитель святынь Иерусалима, пообещал, что он будет продолжать защиту комплекса мечети Аль-Акса.

В свою очередь президент Египта Абдуль-Фаттах ас-Сиси призвал к «всеобъемлющему мирному решению», с тем чтобы «положить конец этой болезненной эпохе, которая потратила впустую нашу энергию в течении семи десятилетий».

Махмуд Аббас, президент Палестинской автономии (ПА), тем временем обвинил США в продолжении израильской оккупации.

«Продолжение Израилем своей расистской политики и акт государства, стоящего выше закона, были бы невозможны без поддержки американской администрации», - заявил Аббас на саммите.

ПА отвергает США в качестве посредника между Израилем и Палестиной с тех пор, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля в конце 2017 года.

Но, несмотря на осуждение действий США в пользу Израиля, арабские лидеры так и не объявили о своих дальнейших действиях.

Аналитики же считают, что внимание саммита к Палестине стало попросту фиговым листком для арабских лидеров, чтобы отвлечь внимание от беспорядков в их странах.

Муин Раббани, соредактор арабского журнала «Джадалия», сказал, что вопрос о Палестине был в повестке дня Лиги арабских государств с самого ее основания в середине 1940-х годов.

Однако в последние годы вопрос был понижен до «вторичного или даже третичного статуса», добавил он.

«Лига арабских государств окончательно и недвусмысленно продемонстрировала, что она является скорее препятствием, а не инструментом коллективных действий арабов и пропагандистом прав арабских стран», - сказал Раббани.

Махджуб Звайри, директор Исследовательского центра Персидского залива в Катарском университете, охарактеризовал встречу как попытку арабских лидеров «отрицать то, что происходит в арабском мире, а именно как рост коррупции, отсутствие прозрачности и ухудшение экономической ситуации».

«Существует определенная попытка вернуть проблему Палестины в попытке угодить арабской общественности», - сказал он. «Факт в том, что Лига арабских государств за многие годы ничего не сделала для продвижения палестинского вопроса».

А тем временем некоторые арабские страны, такие как Оман и ОАЭ, и тайно и явно пытаются нормализовать отношения с Израилем.

Вот почему, говорит Звайри, политическое заявление Лиги арабских государств было не более чем риторическим заявлением.

«Никакого выражения в какой-то (реальной) политике не будет», - сказал он. «Это будут просто заявления, чтобы попытаться показать арабской публике, что они что-то делают».