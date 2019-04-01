В США убийце мусульманки дали пожизненное заключение

Мужчина из Северной Вирджинии, который признал себя виновным в изнасиловании и убийстве мусульманской девушки, был приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Дарвин Мартинес-Торрес из Стерлинга был приговорен в суде в четверг.

В ноябре прошлого года Мартинес-Торрес признал себя виновным в убийстве 17-летней Набры Хассанен в 2017 году.

Полиция сообщает, что Хассанен была убита, когда она шла в мечеть с друзьями после сухура (трапеза рано утром перед дневным постом) в Рамадан, в районе Стерлинг.

Смерть Хасанен получила широкое внимание на фоне опасений, что ее убийство было мотивировано антимусульманскими настроениями, хотя полиция неоднократно заявляла, что у них нет доказательств преступления на почве ненависти.

В итоге, говорится, что мотивом убийства стала т. н. «дорожная ярость» (road rage) - откровенно агрессивное поведение водителя, которое проявляется непосредственно во время управления транспортным средством и граничит с преступными намерениями - причинить вред другому водителю и/или его автомобилю.

Мартинес-Торрес — нелегальный иммигрант из Сальвадора, работавший на стройке, и по некоторым сведениям член сальвадорской уличной банды MS-13 — ехал на машине и вступил в спор с группой молодых мусульман. Он затащил Хассанен в машину и уехал, после чего нашли уже только ее труп.

Отмечается, что лишь признание избавило Мартинеса-Торреса от смертной казни, которая грозила бы ему за это преступление.