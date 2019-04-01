Известный египетский активист вышел на свободу после пяти лет тюрьмы

Аляа Абдель-Фаттах, ведущий активист движения за демократию в Египте, был освобожден из тюрьмы после отбывания пятилетнего срока за подстрекательство и участие в акциях протеста, по словам его семьи и адвоката.

Влиятельный блогер и инженер по программному обеспечению был ведущим голосом среди молодых египтян, которые первоначально возглавили восстание 2011 года, положившее конец 30-летнему правлению президента Хосни Мубарака.

«Аляа вышел», - написала его сестра Мона Сейф в пятницу в Facebook и Twitter. Другая его сестра, Сана Сейф, разместила в Facebook видео с Абдель-Фаттахом.

Его адвокат Халед Али подтвердил это, опубликовав в Facebook: «Хвала Аллаху, Аляа Абдель-Фаттах дома».

Страницы Facebook, созданные в поддержку Абделя Фаттаха, разместили видео, на которых он улыбался, обнимался и обменивался рукопожатием с друзьями, когда выходил из полицейского участка в Каире.

Его освобождение из печально известной тюрьмы Тора не принесет ему полной свободы. В рамках своего условно-досрочного освобождения Абдель-Фаттах должен будет ночевать каждый день в местном полицейском участке в течение следующих пяти лет, и будет находиться под надзором полиции.

Абдель-Фаттах был арестован в ноябре 2013 года и в итоге приговорен к пяти годам тюремного заключения в ходе судебного процесса, который длился более года.

Ему было предъявлено обвинение в организации незаконной акции протеста против военных и нападении на сотрудника полиции. Суд не принял во внимание доказательства, включая записи с мобильных телефонов, которые показали, что Абдель-Фаттах не присутствовал на акции протеста.

Влиятельный блоггер происходит из семьи политических активистов, юристов и писателей - его покойный отец был одним из самых неутомимых борцов за права человека в Египте; его сестры и мать также являются политическими активистами; его тетя - отмеченная наградами писательница Ахдаф Суиф.

Открытый диссидент Абдель-Фаттах также был осужден за участие в мирной демонстрации после смещения военными в июле 2013 года первого избранного президента Египта Мохамеда Мурси.



Демонстрация, которая привела к аресту и приговору Абдель-Фаттаху, была протестом против судилищ над гражданскими лицами в военных трибуналах, известных своими быстрыми и жесткими решениями.

Силовики совершили налет на его дом после протеста, избили его жену и конфисковали его ноутбуки, но его там не было. Позже он сдался.

«Я не отрицаю обвинения», - написал он в опубликованном в то время заявлении. «Для меня большая честь нести ответственность за митинги людей, несмотря на легализацию возвращения» правления Мубарака.

Во время его заключения в 2014 году скончался отец Абдель Фаттах, Ахмед Сейф, известный активист движения за гражданские права.