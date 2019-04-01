Палестинцы оплакивают убитых подростков в Газе

Тысячи людей в осажденном секторе Газа присутствовали на похоронах четырех молодых палестинцев, убитых израильскими силами во время массовых акций протеста вдоль стены на границе с Израилем.

Десятки тысяч палестинцев собрались в субботу у стены в ознаменование первой годовщины митингов великого «Марша возвращения». Израильские солдаты стреляли боевыми патронами, резиновыми пулями и слезоточивым газом по протестующим.

17-летний Тамер Абуль-Хаир был ранен к востоку от Хан-Юниса в южной части Газы, а затем скончался в больнице, согласно данным министерства здравоохранения.

Два других 17-летних подростка - Адам Амара и Белал аль-Наджар - также были убиты. Четвертый палестинец, 20-летний Мухаммад Джихад Саад, был убит в ходе ночной акции протеста перед главной демонстрацией.

С 30 марта прошлого года палестинцы в управляемом ХАМАС секторе требуют права на возвращение в земли, из которых их семьи были насильственно изгнаны во время основания Израиля в 1948 году. Протестующие на еженедельных митингах также призывают положить конец блокаде.

По данным министерства здравоохранения, в субботу было ранено не менее 207 человек.