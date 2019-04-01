Выборы в Турции: правящая партия теряет важнейшие города

В минувшее воскресенье в Турции прошли муниципальные выборы. Миллионы турецких граждан пришли к избирательным урнам, чтобы выбрать местную власть. Голосование закончилось в восточных провинциях Турции в 16:00 (13:00 по Гринвичу) и в западных провинциях в 14:00 по Гринвичу.

Главными претендентами на победу были Союз народа (блок правящей ПСР с националистами из Партии националистического движения) и Союз нации (блок кемалистов из Республиканской народной партии и националистов из «Хорошей партии»). Оба блока выставили десятки совместных кандидатов в провинциях, районах и городах страны.

Также принимали участие в выборах Демократическая партия народов (по сути легальное крыло террористической РПК), которая, однако, не стала выдвигать кандидатов в крупнейших городах запада страны, исламистская «Саадет» и другие.

По мнению многих наблюдателей, эти выборы стали самыми тяжелыми выборами, с которым столкнулась партия Эрдогана (Партия справедливости и развития) с момента прихода к власти в 2002 году. На фоне высокой инфляции и роста безработицы, вызванного серьезным валютным кризисом в прошлом году, предварительные опросы показывали очень нежелательные для ПСР результаты.

Неудивительно, что предвыборная кампания также названа самой жесткой и грязной за многие годы — с обвинениями основных кандидатов в коррупции и даже терроризме. Да и сам день выборов не обошелся без значительных скандалов (включая обвинения в подтасовке результатов) и даже смертей в результате драки на избирательном участке.

Выборы состоялись, но что же они показали? Можно, конечно, подробно остановиться на каждом регионе Турции и рассказать, что и как так поменялось, но это не наша задача. О чем можно сказать с уверенностью — это серьезный успех оппозиции и столь же серьезный удар по правящей партии.

Из 12 больших городов (мегаполисов) Турции оппозиция победила в по меньшей мере 7: Анкара, Измир, Адана, Анталья, Мерсин, Эскишехир, Диярбакыр. Победа оппозиционного кандидата в Анкаре особенно символична — это столица страны, где ПСР у власти была уже четверть столетия. Причем избиратели Анкары проголосовали за Мансура Яваша (кандидата от РНП) невзирая на колоссальную кампанию против него в про-государственных СМИ, что говорит об очень серьезном недоверии жителей, которые просто перестают воспринимать серьезно накаленную риторику властей.

На момент написания этой статьи под вопросом продолжает оставаться Стамбул — крупнейший мегаполис страны, дом для почти пятой части турок. Бинали Йылдырым, бывший премьер-министр и глава парламента, кандидат от Союза народа, уже поспешил объявить о своей победе и даже развесил плакаты с благодарностью. Тем не менее, окончательные результаты еще неизвестны, есть многочисленные сообщения о том, что кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, обошел Йылдырыма. Потеря Стамбула станет еще большим символическим ударом для ПСР, чем потеря Анкары.

Как бы то ни было, на данный момент Стамбул остается главной интригой этих выборов, так как его результаты все еще не объявили, и возможно еще будет пересчет голосов. Результаты на грани и в других городах таких как Бурса и Балыкэсир, неожиданные новости могут придти и оттуда.

Всего оппозиция получила под свой контроль по крайней мере 7 новых городов (с населением около 13 миллионов) — Анкара, Анталья, Болу, Киршехир, Биледжик, Артвин выиграны у ПСР, Адана и Мерсин у ПНД. Если подтвердится победа в Стамбуле, у оппозиции будет 21 провинция из 81 — почти половина турецкого населения (40 миллионов из 82) и 62, 1 % от турецкого ВВП.

Зато неожиданную победу ПСР одержала в курдском Ширнаке на юго-востоке Турции. Критики говорят, что реальной причиной является тот факт, что коренных жителей Ширнака там очень мало осталось, а голосуют на самом деле силовики (полиция, военные, жандармы), которые туда свезли для борьбы с РПК. Истинные причины для такого неожиданного поворота еще предстоит изучить, но есть и другая версия — консервативные курды юго-востока уже устали от ДПН с ее коррупцией и поддержкой РПК, тогда как назначенные правительством мэры (при всей явной недемократичности такой процедуры) показали гораздо лучшие результаты в управлении городами и провинциями.

Кстати о курдах. Демократическая партия народов решила не выдвигать кандидатов в регионах на западе и ее голоса ушли кандидатам от оппозиций — прием, который оказался весьма удачным, что видно даже по Стамбулу.

Впрочем, даже если Стамбул останется за правящей партией, результат выборов показывает, что популярность ПСР неуклонно снижается, тем более, что в некоторых районах Стамбула (включая самый населенный Эсеньюрт), контроль над администрацией перешел все таки к РНП. Более того, эти выборы еще раз показали, что без союза с ультрнационалистами ПСР уже не самостоятельная сила, способная в одиночку бороться за голоса на национальном уровне. Иронично, но контроль над некоторыми администрациями, где ранее правила ПСР, теперь перешел к ПНД.

Мурат Йеткин, турецкий политолог, так прокомментировал это:

«Результаты также показывают, что исполнительная президентская система, которая была разработана, чтобы избежать коалиций, привела к созданию коалиции де-факто, поскольку ПСР не может сохранять большинство без своего симбиотического партнерства с ПНД».

Выступая на пресс-конференции в Стамбуле, Эрдоган в воскресенье признал, что его партия потеряла контроль над рядом городов, и пообещал, что он сосредоточится на проведении экономических реформ. Хотя он объявил о победе (его блок получил больше половины голосов по стране), речь его совершенно не звучало победной.

Конечно, сейчас нас стараются убедить, что «не очень то и хотелось». Выборы «всего лишь муниципальные», выбирают максимум администраторов, которые должны заниматься благоустройством населения, а реальная власть все равно остается в руках у Эрдогана. Но не дайте себя обмануть — если бы эти выборы ничего не решали и ничего не показывали, Эрдоган не истощал бы себя сотней митингов за 50 дней (при том, что он вообще даже не кандидат), а сам бывший премьер и глава парламента не стремился бы стать «всего лишь» мэром.

Кому как не Эрдогану, бывшему мэру Стамбула, знать, что именно контроль за благоустройством и порядком крупнейшего города Турции может стать трамплином к власти над страной? Благоустройство и порядок в Турции это всегда вопрос огромных денег и в конечном счете политики. Например, ни для кого не секрет, что большую часть городских контрактов в городах под контролем ПСР получают подрядчики, связанные с партией. Так всегда было в Стамбуле и Анкаре, но также было и в Измире, только уже с РНП.

В итоге, конкретные политические силы богатеют и получают шанс трансформировать жизненное (особенно городское) пространство под себя.

Почему же так вышло? А вышло так по причинам, о которых мы уже писали. Во-первых, ПСР слишком «забронзовела». Долгие годы у власти и срастание с государственным аппаратом могут извратить многих, и ПСР не стала исключением. На коррупцию в рядах партии жалуются даже не кемалисты или леваки, а обычные турецкие мусульмане, причем зачастую из близких к ПСР кругов.

Во-вторых, оппозиция действительно собралась и показала очень хорошую игру. Били по самому слабому месту Эрдогана — экономике. Ведь местные выборы действительно в основном про экономику, грубо говоря, тогда как Союз народа поднимал те вопросы, которые (по их же словам) не входят в введение местных властей — Эрдоган на своих митингах говорил даже о Голанских высотах и стрельбе в Крайстчерч.

В целом, получается парадокс — ПСР так много потеряла, а РНП так много приобрела именно потому, что повестка РНП оказалась гораздо более адекватной для таких «приземленных» выборов — инфляция и безработица, и как с ними бороться.

В тоже время, оппозиция сделал много, чтобы привлечь на свою сторону и консервативный электорат. Здесь в ход шло все — Экрем Имамоглу в мечети Эйюп Султан читал Коран по погибшим в Новой Зеландии, кандидаты на местах обещали открытие новых исламских центров, звучали поздравления с мусульманскими особыми днями. Победу в Анкаре кемалисты (!) отмечали выкриками такбира и зикрами.

В общем, до 2023 года — когда состоятся ближайшие следующие выборы — турецким консерваторам есть над чем работать. Совершенно очевидно, что назрело создание новой консервативной политической силы, возможно с Давутоглу и Гюлем. Эрдоган тоже пообещал провести работу над ошибками, так что будем следить.

Но одно можно сказать точно — вчерашние выборы показали, что Турция вовсе не идет 17 лет неуклонно к новому османскому халифату под чутким и мудрым поступательным руководством нео-османистов. «Новая Турция» не наступит в 2023 году, она уже есть здесь и сейчас.