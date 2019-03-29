Украина: выборы президента, выборы будущего страны

Послезавтра в Украине состоятся президентские выборы, результаты которых могут существенное повлиять на ход ее развития. В отличие от путинской России исход этих выборов неизвестен заранее - в них примут участие 44 кандидата (!), а основная борьба, по всем замерам общественного мнения, развернется между тремя из них: действующим президентом Петром Порошенко, старожилом украинской политики Юлией Тимошенко и ее новичком, внезапно вырвавшимся в фавориты гонки Владимиром Зеленским.

Практически все опросы на данный момент прочат первое место Владимиру Зеленскому - он набирает 27% голосов, что больше, чем у любого другого кандидата, но меньше, чем необходимо, чтобы победить в первом туре. Следовательно, практически никто не сомневается, что после того, как определится двойка лидеров первого тура, Украине предстоит второй тур, по итогам которого и определится ее президент.

На данный момент социологи, опираясь на результаты различных опросов, расходятся в прогнозе о том, кто выйдет во второй тур вместе с Владимиром Зеленским. По одним данным, это должен быть нынешний президент Петр Порошенко, которому они прочат поддержку в районе 18% против 12% у Юлии Тимошенко, по другим данным, напротив, они идут, что называется, "ноздря в ноздрю", имея поддержку примерно равного количества избирателей, что позволяет Тимошенко выбить Порошенко из президентской гонки.

Безусловно, эти выборы являются внутренним делом народа Украины, который в отличие от многих других народов мира и постсоветского пространства в частности имеет возможность свободно, на конкурентной основе выбрать главу своего государства, и которому предстоит ей воспользоваться. Мы же попытаемся взглянуть на них с позиций интересов мусульман - как этой страны, где у нас немало читателей и друзей, так и постсоветского пространства, многие из которых рассматривают ее как стратегического союзника в борьбе против общего врага.

Прежде всего, заметим, что не бывает дыма без огня, и, к сожалению, такой низкий рейтинг действующего президента является наглядным показателем разочарования миллионов украинцев результатами его политики. За пять лет, прошедших после Майдана, Украина не стала ни новой Швейцарией, ни даже новой Польшей, как надеялись многие, а остается страной с достаточно низким уровнем жизни и безработицей, выталкивающими миллионы украинцев в трудовую эмиграцию, с сохраняющейся коррупцией и с тлеющей на востоке страны войной, на которой еженедельно продолжают гибнуть украинские военнослужащие.

Разочарование всем этим простых людей, которые думают в первую очередь о личном благополучии и безопасности своих семей и детей, абсолютно понятны, как понятно и то, что без решения, по крайней мере частичного, этих проблем, без наличия поддержки своего народа ни одна власть не сможет чувствовать себя устойчивой. Со своей стороны хотим сказать, что у команды "Голоса Ислама" тоже нет личных причин для особой любви к нынешним властям Украины - так, многие помнят, что наш главный редактор Дмитрий Черноморченко в свое время не был впущен в эту страну по политически ангажированным основаниям.

Мы также, конечно, хорошо помним случаи выдачи украинскими властями мусульманских политэмигрантов и беженцев, причем, в руки прямым врагам Украины, и нам печально, что Украина под руководством нынешних властей не смогла реализовать потенциал превращения в центр сборки своих потенциальных союзников среди мусульман, которые были к этому готовы.

Но вместе с тем мы не можем не отметить, что при наличии коррупции и прямого саботажа внутри украинской государственной системы, сегодня Украина в целом является гораздо более дружественной страной и благоприятной средой для тех, в том числе мусульман, что гонимы постсоветскими режимами и противостоят их тирании. И наряду с единичными случаями выдачи таких людей на растерзание, есть и множество противоположных случаев (отказов в такой выдаче, предоставления им убежища), и возможности для мощной общественной мобилизации в поддержку таких людей, и низовая самоорганизация гражданского сектора, которая позволяет делать то, что невозможно делать в странах, где гражданское общество или раздавлено, или не успело сформироваться.

Сегодня мусульмане - их организации, центры, издательства - в Украине чувствуют себя на порядок свободнее, чем в России и других странах постсоветского пространства. Что наглядно видно на примере территории, внезапно перешедшей из под украинского контроля под фактическую власть России - Крыма, где эти организации, без особых проблем существовавшие при Украине, стали жертвами самого настоящего террора, который мы регулярно освещаем на нашем сайте. Кстати, украинские власти, украинские дипломаты привлекают внимание международного сообщества к этим репрессиям и оказывают их жертвам - своим гражданам консульскую поддержку, держат эти дела на контроле.

Что ни говори, но даже эти немалые возможности являются следствием политического курса на противостояние экспансионизму "Русского мира", который олицетворяет именно нынешний президент Петр Порошенко. А что же его противники?

Владимир Зеленский, пришел в политику из комедийного шоу-бизнеса "Квартал 95", эдакого украинского аналога российского "Камеди клаба". Что уже вызывает закономерные вопросы: на что может рассчитывать страна, фактически находящаяся в состоянии войны, причем, с превосходящим ее по силам противником, если ее возглавит не военный, не опытный политик, не стратег, а комедиант?

Далее, то, что Зеленский не скрывает свою еврейскую национальность это, конечно, только делает ему честь, но вот то, что его активно поддерживает олигарх еврейской национальности Игорь Коломойский, тоже вызывает вопросы, в частности, у мусульман. Так, все люди из обоймы Коломойского - и Геннадий Корбан, и Борис Филатов, не скрывают своих ярых просионистских взглядов, и активно популяризируют их в Украине вместе с соответствующим отношением к палестино-израильскому конфликту. Сегодня Украина под руководством президента, который по крайней мере позиционирует себя как украинец и христианин, ведет достаточно сбалансированную политику и активно развивает дружественные отношения с мусульманскими странами, будь то Турцией или арабским миром. Заинтересованы ли мусульмане в том, чтобы внешняя политика этой страны перешла под контроль тех, кого продвигает сионистское лобби?

Наконец, если Петр Порошенко хотя бы на словах занимает бескомпромиссную позицию по отношению к "Русскому миру", что дает хоть какие-то возможности, в том числе мусульманским противникам и жертвам последнего, то Владимир Зеленский всячески дает понять Кремлю, что он готов "договариваться". Наверное, излишне объяснять, чью голову в Кремле потребуют в одну из первых очередей в качестве цены этих "договоренностей" - об этом могут рассказать русскоязычные мусульманские политэмигранты в Турции, которые в свое время испытали на себе последствия "потепления" отношений Анкары и Москвы.

Но если с Владимиром Зеленским и тем, в какую сторону изменится политика Украины в случае его избрания президентом, все более-менее ясно, то с Юлией Тимошенко, несмотря на стаж ее участия в политике, больше вопросов, чем ответов. На словах она занимает не менее бескопромиссную позицию в вопросах отстаивания украинских интересов и независимости от посягательств "Русского мира", чем нынешний президент. Более того, ее поддерживают такие люди как Михаил Саакашвили, обвиняющий Петра Порошенко в расхождении его слов и дел в этом вопросе.

Однако проблема с Тимошенко в том, что она сделала ставку на социальный популизм, то есть, идет во власть с обещаниями резкого снижения стоимости коммунальных платежей, газа, повышения пенсий, зарплат и т.д. Что, конечно, можно было бы только приветствовать, если бы под эти задачи можно было найти финансирование. Сумеет ли Тимошенко сделать это за счет борьбы с коррупцией, как обещает, или, как опасаются многие, чтобы выполнить эти обещания, она встанет на путь торговли стратегическими интересами и независимостью страны, как когда-то сделал Виктор Янукович?

Ответ на все эти вопросы уже совсем скоро предстоит дать украинским избирателям. Мы же можем только пожелать им благоразумия и ответственности - ведь им предстоит сделать выбор, который может повлиять не только на их жизнь, но и на будущее их потомков.