Айрат Дильмухаметов остается под арестом — Верховный суд Башкирии

Верховный суд Башкортостана сегодня отказался удовлетворить апелляционную жалобу оппозиционного политика и публициста Айрата Дильмухаметова и оставил его под арестом, сообщают Идель.Реалии.

Как мы уже сообщали, 14 марта Айрат Дильмухаметов был задержан сотрудниками УФСБ по Башкортостану, а 15 марта уже был арестован Кировским райсудом Уфы до 6 мая. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации). В вину Дильмухаметову вменяется прошлогоднее видеообращение к оппозиционному Форуму свободной России с призывами "к созданию новой федерации".

На сегодняшнем заседании в суде Айрат Дильмухаметов вновь ходатайствовал о назначении ему домашнего ареста, заявив, что скрываться от следствия и суда не собирается, и отметил, что, вопреки презумпции невиновности, его уже "считают преступником". Он также заявил, что в своем обращении к Форуму свободной России он "разбирал перспективы создания новой федерации снизу с точки зрения науки о федерализме" и выразил недоумение тем, что за высказывания научного характера его привлекают к уголовной ответственности.

Адвокат Дильмухаметова представил в суд документы, свидетельствующие о наличии у матери политика третьей группы инвалидности и других хронических заболеваний. Защита также обратила внимание суда на отсутствие законно проведенной экспертизы по уголовному делу.

Но суд не впечатлился ничем и оставил решение суда первой инстанции в силе — Айрат Дильмухаметов останется под стражей до 6 мая.

Решение Верховного суда, как сообщают соратники политика, будет скорее всего обжаловано в кассационном суде. Также к делу собирается подключиться правозащитное общество «Мемориал», которое в частности готово помочь с проведением лингвистической экспертизы.