Квебек может принять радикальный секуляризм в качестве официальной политики

Франкоязычная канадская провинция Квебек в очередной раз доказывает, что самые безумные и радикальные секуляристские меры по прежнему свойственны тем странам и политическим образованиям, где укоренены французский язык и французская якобинская политическая традиция.

Правительство Coalition Avenir Québec («Коалиции за будущее Квебека») предлагает новый законопроект номер 21, который запрещает общественным служащим публично носить «религиозные символы», под которыми подразумеваются мусульманский хиджаб, еврейская кипа или сикхский тюрбан.

Заявленная цель законопроекта, озаглавленного «Акт, уважающий лаицизм государства», состоит в том, чтобы утвердить религиозный нейтралитет таким образом, чтобы «обеспечить баланс между коллективными правами нации Квебека и правами и свободами человека».

Запрет будет распространяться, среди прочего, на квебекских коронных прокуров, судей и любого государственного служащего, который носит огнестрельное оружие, а также на учителей и директоров школ.

Отдельно упоминается правило, которое требует, чтобы граждане раскрывали свои лица, если хотят получить общественную услугу, в целях идентификации или в целях безопасности, включая, например, поездку в городском автобусе по льготному проездному билету для студентов. Понятное, что это мера против никаба и бурки.

Перед лицом критики со стороны правозащитников и организаций, представляющих религиозные меньшинства, законопроект объявляет, что закон будет иметь силу «вопреки» Канадской хартии прав и свобод и «вопреки» провинциальной Хартии прав и свобод человека.

Тут надо пояснить. Дело в том, что федеральная и квебекские хартии защищают свободу совести и вероисповедания, а также право на равенство. И абсолютно все понимают, что закон о секуляризме нарушает свободу вероисповедания. Но эти хартии также включают положения, позволяющие правительствам принимать законы, отменяющие эти права, так называемые notwithstanding clause («параграф вопреки»).

Квебек уже более 100 раз использовал право «параграфа вопреки» и собирается использовать его еще раз.

В четверг, выступая перед журналистами премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что законопроект открывает дверь для дискриминации.

«Я думаю, что одна из вещей, о которых многие квебекцы будут спрашивать в ближайшие часы и дни, заключается в том, как этот предложенный закон действительно будет работать», - сказал он.

«И, честно говоря, я ожидаю, что у большого количества квебекцев возникнут серьезные вопросы по этому поводу, потому что квебекцы, как и все канадцы, гордятся тем, что живут в свободном и справедливом обществе, и я не думаю, что многие люди считают, в свободном обществе мы должны узаконить дискриминацию наших граждан по признаку религии».

Но квебекский премьер-министр Франсуа Лего (на фото) говорит, что новый закон включает в себя «компромисс», предоставляя отдельное право тем людям, что уже работают на означенных должностях. Правительство также внесло предложение о снятии распятия с законодательного органа провинции после принятия законопроекта, а значит на христиан этот закон распространяется также. Распятие висело над креслом спикера в национальном собрании с 1936 года, и правительство заявляло еще в октябре прошлого года, что его не уберут, потому что оно является важной частью наследия провинции.

Роберт Лекки, декан юридической школы Университета Макгилла, сказал, что «компромисс» Лего весьма ограничен. Нынешние учителя, согласно законопроекту, могут сохранять свои символы (точнее, то что называют религиозными символами) «до тех пор, пока они выполняют ту же функцию в рамках той же школы».

Лекки сказал, что это «неприятно узко. Вы не можете быть повышены в должности или поменять школу и при этом носить религиозный символ». Кроме того, по его словам, охват людей, охваченных законопроектом, гораздо больше, чем первоначально предполагалось.

В то же время Лекки отмечает, что он не видит очевидного способа оспорить решение в суде. С формальной точки зрения, правительство Квебека имеет право использовать «параграф вопреки» и это тяжело оспорить.

Законопроект 21 направлен на выполнение предвыборного обещания правоцентристской националистической Коалиции за будущее Квебека, и Лего заявил, что инициатива поддерживается большинством квебекцев.

Предыдущее либеральное правительство приняло законопроект 62 в октябре 2017 года, в котором требовалось предоставлять и получать общественные услуги с непокрытым лицом. Этот закон оспаривается в суде на том основании, что он дискриминирует женщин, носящих никаб или бурку.

Между тем, многие наблюдатели замечают, что закон очевидно помешает интеграции религиозных меньшинств в квебекское общество, и оттолкнет даже тех людей, которые уже давно и успешно в него интегрированы, например, школьных учителей мусульман и сикхов. Именно в таком духе высказалась и мэр Монреаля Валери Планте. Она заявила, что городские общественные службы, включая полицию, должны быть отражением населения.

Еврейские и мусульманские правозащитные группы одновременно выступили против закона в четверг, заявив, что он направлено против видимых меньшинств и противоречит фундаментальным ценностям Квебека и Канады.

Харви Левайн, региональный директор еврейской группы Бней Брит, назвал закон «посягательством на основные права и свободы квебекцев».

Ихсаан Гарди, исполнительный директор Национального совета канадских мусульман, сказал, что законодательство фактически запрещает ношение хиджаба, учитывая, что большинство пострадавших - мусульманские женщины.

С похожим заявлением выступила и Всемирная сикхская организация Канады.

Квебекская федерация женщин, со своей стороны, выступила с резким заявлением, обвинив правительство в том, что оно основывает законопроект на политике идентичности, а вовсе не на светских принципах.

Тем временем Английский школьный совет Монреаля принял в среду предложение - еще до того, как законопроект был даже внесен - заявляющее, что откажется от введения такого запрета.

Пока что законопроект находится на стадии рассмотрения. Франсуа Лего надеется, что он будет принят к лету.