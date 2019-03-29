В столице Бангладеш сгорело многовысотное здание: десятки людей погибли

По меньшей мере 19 человек погибли и десятки получили ранения в результате пожара в высотном офисном здании в Дакке, столице Бангладеш.

Многие люди оказались в ловушке внутри здания, когда в четверг в бангладешской столице вспыхнул пожар. Спасатели предупреждают, что число погибших может возрасти, когда пожарные закончат осмотр обгоревшего сооружения.

По словам Джульфикара Рахмана, директора пожарной службы и гражданской обороны, из здания было спасено более 100 человек.

«Наши пожарные ищут тела на каждом этаже», - сказал Рахман агентству Рейтер.

Пожар в башне FR, расположенной на оживленной улице в коммерческом районе Банани, стал последним в целой серии пожаров, которым подвержена Дакка из-за плохих строительных норм и правил безопасности.

Свидетели рассказали, что видели, как люди звали на помощь из окон на верхних этажах здания. Какие-то рабочие спустили телевизионный кабель на стену здания, в то время как другие хватались за веревки, которые были сброшены вертолетами аварийной службы, чтобы вытащить их из пламени.

«Когда я услышал, что в здании пожар, я быстро выбежал наружу», - сказал Шавкат Рахман в интервью агентству AFP.

«Многие из моих коллег все еще находятся в ловушке в офисе», - сказал Рахман, который выбежал в безопасное место, услышав, как коллеги подняли тревогу.

Представитель армии Абдуллах Ибне Заид сообщил, что тело шри-ланкийского мужчины было доставлено в военную больницу Курмитола, и еще 45 человек находятся там же на лечении. О другом смертельном исходе сообщили в больнице медицинского колледжа Дакки.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на официальных лиц, по меньшей мере шесть человек погибли, выпрыгнув из 22-этажного здания.

Стихийные бедствия в виде пожаров регулярно обрушиваются на крупные города Бангладеш, где стандарты безопасности по прежнему поддерживаются на очень низком уровне .

В результате мощного пожара в старом квартале Дакки 21 февраля погибли по меньшей мере 70 человек и ранены 50 человек.

В результате пожара в июне 2010 года в соседнем районе Нимтоли, одном из самых густонаселенных районов столицы, погибли 123 человека.

В ноябре 2012 года в девятиэтажной швейной фабрике возле Дакки произошел пожар, в результате которого погибло 111 рабочих. Расследование показало, что пожар был вызван саботажем и что руководители завода не позволили жертвам убежать.