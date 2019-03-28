Крым: обыски и аресты продолжаются

В аннексированном Россией Крыму суд 27 марта 27 марта отправил до 15 мая под арест девять крымских татар, задержанных ранее по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в России организации «Хизб-ут-Тахрир», сообщают Крым.Реалии.

Сегодня ожидаются ожидается суд по мере пресечения для еще 11 задержанных крымскотатарских активистов. Еще четыре человека объявлены в розыск.

Тем временем в Ростове-на-Дону российские силовики задержали троих активистов «Крымской солидарности» Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова и Владлена Абдулкадырова, в домах которых в Крыму накануне прошли обыски.

Напомним, что вчера в Крыму прошли обыски в десятках домов крымских татар. В Киеве вчерашнюю операцию российских силовиков назвали самой масштабной демонстрацией нарушений прав человека. Президент Украины Петр Порошенко назвал обыски и аресты массовой акцией запугивания крымских татар российскими властями.

Обыски осудили и в Евросоюзе. Официальный представитель дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич заявила на брифинге, что Европейский союз осведомлен о действиях российских властей в аннексированном Крыму.​ Косьянчич упомянула недавнее заявление Федерики Могерини, приуроченное к пятилетию российской аннексии полуострова. Могерини тогда отметила ухудшение ситуации с правами человека в Крыму и привела в качестве примера преследование крымскотатарских активистов.

Движение «Свободный Идель-Урал» призвало муфтия Татарстана Камиля Самигуллина вступиться за крымских мусульман.

Между тем вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко призвал усилить «борьбу с экстремизмом и терроризмом».

По словам Михайличенко, для борьбы с экстремизмом и терроризмом «необходима регулярная системная работа всех заинтересованных ведомств и служб».

«Я полностью поддерживаю позицию главы республики Крым (Сергея Аксенова – ГИ) – нужно усилить взаимодействие всех ветвей власти, религиозных объединений, представителей средств массовой информации, образовательных и общественных организаций. Только объединившись мы сможем проводить профилактическую работу, воспитывая детей на принципах патриотизма, уважения, жизнелюбия и позитива, а также победить такое негативное явление как терроризм», – цитирует Михайличенко пресс-служба правительства Крыма.

Как сообщается, чиновник поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за «системную и слаженную работу в вопросе обеспечения национальной безопасности».

Что то нам подсказывает, что дальнейшие события в Крыму будут развиваться по сценариям Аксенова и Михайличенко, а не Могерини и Свободного Идель-Урала. А значит, до конца репрессий еще далеко.