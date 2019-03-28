"Обет толерантности Зайеда": новая кампания за толерантность в ОАЭ

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллах бен Зайед начал неделю кампанию «Обет толерантности Зайеда», и призвал принять участие школы, университеты и другие учреждения в ОАЭ.

Кампания, как сообщается, направлена ​​на пропаганду ценностей основателя страны Зайеда бин Султана. Гражданам было рекомендовано снимать себя на видео, произнося ряд обетов о терпимости, прощении, мире и согласии.

Учреждения, участвующие в кампании, обмениваются видеороликами с участниками, зачитывающими обещание на арабском и английском языках.

Обязательство, в частности, включает в себя обеты «занять твердую позицию против ненависти и несправедливости»; «уважать и принимать людей, чьи способности, убеждения и культура отличаются от моих» и «всегда быть открытыми для диалога и прощения».

Вот что например говорят в Абу-Даби Медиа:

«В Абу-Даби Медиа мы обязуемся сохранять верность ценностям толерантности, заложенным основателями, и делать их подлинным посланием эмиратов и живым наследием для нас после нескольких поколений. С толерантностью мы живем, с толерантностью мы процветаем, с толерантностью усиливается диалог, усиливается язык средств массовой информации, проявляются горизонты и сокращаются расстояния.»

В начале этого года ОАЭ объявили 2019 год «Годом толерантности» - как раз перед историческим визитом папы римского Франциска в Абу-Даби. «Толерантность» стала ведущим инструментов в попытке ребрендинга ОАЭ.

Но критиков ОАЭ это мало вдохновляет, и они продолжают напоминать о регулярном подавлении инакомыслия в стране.

В 2017 году Хьюман Райтс Вотч (HRW) сообщила, что ОАЭ заставляют молчать людей, которые выступают против нарушений прав человека в регионе с 2011 года.

«Жители ОАЭ, которые говорили о проблемах прав человека, подвергаются серьезному риску произвольного задержания, тюремного заключения и пыток», - заявила тогда HRW.

В мае Верховный суд Абу-Даби приговорил признанного правозащитника Ахмеда Мансура к 10 годам тюремного заключения за критику правительства в социальных сетях - заявления, о которых суд установил, что они «порочат нацию», распространяя «слухи и ложь об ОАЭ», и пропагандирую «религиозную ненависть» среди граждан.

Кроме того, в 2017 году Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипломатические и транспортные связи с Катаром, обвинив его в поддержке «терроризма». На фоне блокады ОАЭ объявили 15-летний срок тюремного заключения для граждан, которые выразят сочувствие Катару в социальных сетях.