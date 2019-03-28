Айя-София в ответ на Голаны?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает поднимать тему возвращения мечети Айя-София верующим. В среду на большом предвыборном митинге в Трабзоне он снова повторил слова о готовности вернуть мечеть после выборов.

Что интересно, многие международные СМИ, включая российские, истолковали речь Эрдогана в таком духе, что дескать открытие мечети Айя-София это ответ на признание Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Вот как цитируют слова Эрдогана РИН «Новости»:

«Мы можем сделать вход в Святую Софию бесплатным. Кроме того, после муниципальных выборов она вернется к своему исходному статусу, изменив его с музея на мечеть. Когда президент США Трамп объявляет Иерусалим столицей Израиля, а Голанские высоты – израильской территорией, Турция даст надлежащий ответ как временный председатель Организации исламского сотрудничества».

Такой ход вдохновил бы даже многих мусульман, но по сути для мусульман как раз он весьма обидный. Ведь на все просьбы и требования мусульман, ежегодные демонстрации и даже судебные процессы, власти Турции отвечали в духе: «сначала заполните Голубую мечеть». Зато в качестве реакции на твитты Нетаньяху (отца и сына) или Трампа — которым по большому счету плевать на все соборы и мечети - готовы и Айя-Софию вернуть. Из чего логично следует, что мусульманам надо желать, чтобы Трамп еще и Западный берег с Газой признал израильскими, тогда глядишь и халифат вернут.

Но к счастью, ничего подобного в речи Эрдогана все таки не было. Вопросы Голанских высот и Айя-Софии хоть и прозвучали рядом, но все же не связаны непосредственно.

Между тем Эрдоган подверг критике иностранных должностных лиц, которые заголосили относительно возвращения мечети. Он напомнил об их молчании по поводу нападений на иерусалимскую мечеть Аль-Акса.

«Те, кто хранит молчание, когда Масджид аль-Акса подвергается нападению, попирается, а ее окна разбиваются, не могут говорить нам, что делать со статусом Айя-Софии», - сказал Эрдоган.

Добавим, что заявления Эрдогана вызвали бурное обсуждение в турецких и около-турецких соцсетях. Многие согласны с ним, а многие нет, а еще немало людей предлагают какие-то свои варианты. Например, известный турецкий «либеральный исламист» Мустафа Акйол предлагает открыть Айя-Софию как для мусульман, так и для христиан. Дескать, по пятницам будут собираться на молитву мусульмане, а по воскресеньям христиане. Эта идея находит свой отклик, хотя не понятно, почему они тогда не предлагают и вовсе Стамбул переименовать в Константинополь раз в неделю. А может и вовсе возвращать Византийскую империю. А чего нет — по пятницам Турция, по воскресеньям Византия, как только до такого раньше не додумались?

Впрочем, ряд интеллигентов с мусульманскими именами предлагают и вовсе отдать мечеть христианам. Мол, это будет «красивый экуменический шаг», мечетей у нас и так хватает, зато можно будет требовать от испанской Кордовы, чтобы там вернули кафедральный собор, бывший некогда мечетью, мусульманам. Можно только представить, как испанское общество и католическая церковь, для которых этот собор является символом реконкисты, смотрят на возвращение Айя-Софии православным (!) христианам, и радостно бегут освобождать кафедральный собор.

Но идея оставить Айя-Софию музеем все же превалирует, хотя по сути она является самой слабой и наименее обоснованной. Айя-София изначально строилась не как музей, а как место для организованной религии, которую ругают все эти секуляристы. Она не строилась как художественная галерея, куда можно придти полюбоваться на живопись или на архитектуру. Ни император Юстиниан ни султан Мехмед Фатих не рассматривали ее в качестве музейного «объекта всемирного наследия ЮНЕСКО».

Разумеется, пока что далеко не факт, что все эти разговоры зайдут дальше привычной предвыборной болтовни. Тема Айя-Софии подымается в Турции не в первый раз, а воз (точнее музей) и ныне там. Но с другой стороны, вспомните, как много людей считало, что предвыборные заявления Дональда Трампа (особенно те, что касались Израиля) останутся предвыборной болтовней. Возможно и Эрдоган осознает, что настало время для исполнения самых смелых обещаний.